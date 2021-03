Gobierno ta gastando miles pa drecha klinkers na Plaza Betico

Un biaha mas Gabinete Wever Croes ta confirma cu e no tin un vision, cu e no tin comprension pa pueblo y cu e ta haci cosnan cu simplemente ningun hende por compronde.

Durante di e confrontacion aña pasa entre sindicatonan di trahadornan na WEB, Elmar y otro companianan estatal pa loke ta reduccion di salario di 12.5%, Prome Minister a bin dilanti rabia y a mustra cu e posicion tuma p’e sindicato- y nan miembronan, ta uno sin consideracion.

Segun Evelyn Wever Croes e hendenan aki cu ta ganando un bon salario, mester por duna un man pa facilita miles di trahadornan den sector publico cu a perde nan entrada ya cu e placa cu Gobierno ta haya for di e reduccion salarial aki, ta ser usa pa paga Fase y sin e placa aki e hendenan cu a perde trabou lo keda totalmente desampara.

Sinembargo na cantidad di ocasion Gobierno mes ta hacienda cosnan cu simplemente no tin sentido, ta hinca placa unda no mester hinca placa n’e momentonan aki y di otro banda kier comprension di trahadornan publico.

Pa algun dia caba por a mira trahadornan di DOW trahando duro banda di Plaza Betico Croes, drechando klinker y cambiando algun cos n’e Plaza di Libertador, cual proyecto ta mustra di lo por ra costa 100 mil florin.

Un proyecto cu no tin sentido den e tempo di pandemia aki, sigur ora cu mesun Gobierno aki ta prohibi tur hende pa no aglomera, cu esaki ta prohibi pues si ta bay tin un programa pa celebra Dia di Himno y Bandera, en realidad esaki mester bira un programa viritural y no cu presencia di hopi hende hunto, tampoco mandatarionan manera a sosode ora cu a celebra Dia di Betico recientemente.

Pakico hinca e placa aki den un restauracion cu n’e momentonana ki simplemente NO ta necesario, no tin urgencia y simplemente NO tin hustificacion.

E placa aki tambe por a bay pa Fase, e por a alivia e sacrificio cu trahadornan publico ta haciendo caba pa medio di nan salario.

Igualmente e forma con Gobierno a cuminsa haci campaña politico cu bashamento di asphalt den barionan caminda nan ta sigui cu nan tin votadornan y esaki ta mustra cu realmente Gabinete Wever Croes ta sali for di e punto di bista, cu ponemento di asfalta lo alivia e frustracion di un pueblo cu a wordo asota p’asina hopi medida.

Un trabou di DOW n’e Plaza mester a consisti di cambionan tanto n’e parti dilanti como e parti patras, pero AWEMainta por a compronde cu lo haci solamente e parti dilanti ya cu no tin mas placa aworaki pa haci e parti patras tambe.

Ta ridiculo cu Gobierno a para Carnaval, a para fiestanan na beach y tambe na cas, a para actividadnan deportivo, a prohibi organisacionnan Deportivo pa tin fanatico riba tribuna sinta, pero awor ta dicidi di bay hinca placa den cambionan na Plaza Betico pa motibo di celebracion di Dia di Himno y Bandera.

Pa colmo e trahadornan mes cu ta haciendo e trabounan di reparacion n’e plaza aki, tambe mester a sacrifica loke ta bolbe mustra e falta di vision di un Gobierno cu no sa kico pueblo tin mester y kico e tin cu haci pa alivia e sufrimento cu tin actualmente den comunidad.

Ta sigur cu Betico Croes su memoria lo no wordo afecta si e trabounan di reparacion aki tuma lugar ora cu tin placa, ora cu pueblo tin placa, ora cu pueblo no ta sufriendo pa motibo di un Gobierno cu no tabatin plan ni vision.