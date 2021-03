Momento ta yegando pa maestronan busca Minister di Enseñansa na su cas

No tin otro forma pa atende cu Minister Rudy Lampe su falta di respet pa cu maestronan, cu pa yama su persona un cobarde di prome fila, ya cu loke el a haci ayera y cu ta ser permiti pa Gobierno di Prome Minister Evelyn Wever Croes, no solamente ta un falta di respet pa maestronan, pero tambe p’e Prome Mandatario.

No solamente Minister Lampe kier neglisha maestronan di Emmaschool y otronan cu su forma di proceder, pero na mes momento su mensahe ta bon cla pa Prome Minister Wever Croes, esta cu su persona no tin nada di mete den su maneho riba enseñansa.

Pa motibo cu Prome Minister a dicidi di informa e maestronan cu e ‘fusering’ ta wordo cancela, e falsedad di Minister Lampe ta pone cu na lugar di bay sinta cu e maestronan di Emmaschool dialoga cu nan p’e haya un tipo di sosten pa su plan, Lampe a dicidi di hunga homber duro, Minister poderoso y a laga sera cura di e scol na yabi, ya cu ta su persona ta manda.

Ta tristo pa mira e tipo di mentalidad aki cerca un mandatario, cerca un homber cu ta representa pueblo, cu tin cu actua segun pueblo kier p’e actua y no solamente sigui su caprichonan sin sentido ora cu e kier y con cu e kier.

Ayera un biaha mas no ta Minister Rudy Lampe so a mustra malo cu loke el a dicidi di haci, pero na mes momento e mandatario a pone Prome Minister di ridiculo, mustrando publicamente cu Evelyn no tin nada di bisa of haci den su ministerio y cu e ta haci loke cu e kier.

Minister Lampe ta sigui busca un confrontacion cu poco poco ta mustra cu e lo bay haya esaki tambe na mal ordo, ya cu e ta faltando respet pa un grupo cu tin un rol importante den forma y educacion di mucha y hobennan, cu lo no permiti esaki dura mucho mas.

Ayera mainta Lampe mes a dicidi di yama un reunion cu maestronan di Emmaschool, kendenan a haci un invitacion tambe na mayornan pa asiste n’e reunion aki, pero ta parce cu ora Minister a haya tende di esaki, e lo a spanta y a duna ordo pa sera porta grandi di e scol y no laga ningun hende drenta.

Aki ta otro eror grandi di su parti ya cu un porta cu candal lo no stroba ningun grupo rabia di yega na Minister y mustra su persona con malo e ta den su maneho, con su falta di respet ta inaceptabel y cu cosnan no por sigui di e forma aki.

Ya caba maestronan di tur sector a yega di bay dilanti oficina di Gobierno y Parlamento pa nan preocupacionnan wordo scucha y wordo atendi, pero ora cu analisa tur loke ta pasando den ultimo dianan, por sigura cu e momento ta yegando cu maestronan lo tin cu bay dilanti cas di Minister Rudy Lampe pa pone su cabes na waterpas y exigi pa nan haya e respet cu e homber aki no ta dunando na nan.

Ta increibel con un Prome Minister ta sigui tolera e falta di respet aki, un mandatario cu a sigura pueblo cu e hende lo ta central den maneho di su Gobierno, pero cu awor ta bolbe keda confirma cu ningun hende ta central pa Gabinete Wever Croes.

Ta tristo pa mira con un persona cu tin bon estudio, kende a sirbi Dios den Iglesia por bira asina arogante, asina falso ora cu ta trata interes di hopi mucha n’e dos scolnan envolvi.