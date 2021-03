Si Gobierno no ta kere den Enseñansa Special mas, mester tabata mas sincero cu maestro y mayornan

Segun sra. Jennifer Arends-Reyes (AVP) no ta un secreto cu falta menos cu 180 dia pa Aruba bay urna electoral y ainda ta bezig cu cambionan hopi grandi den e sistema di Enseñansa. Tin varios aña riba mesun tema di mudanza di Scol Paso pa Futuro di Playa pa bay hunto cu Emmaschool cu ta keda na Ayo. Di dia cu a anuncia e cambio aki tabatin hopi protesta di cabesante, maestro y mayornan. E tabata y ta ainda un discusion cu ta trece hopi aspecto dilanti cu Gobierno simplemente no kier scucha di nan ni honra, un di nan e aspecto social- emocional di e alumnonan.

Basicamente Gobierno unilateralmente a dicidi p’e bienestar emocional di alumnonan cu tin dificultad pa siña (MLK ‘moeilijk lerende kinderen’ y ZMLK). A percura pa busca un cabesante cu si ta di acuerdo cu un fusering, a cansa e maestronan cu tanto promesa di parti Minister President y tog ta continua cu tur plan. A percura pa baha e cantidad drasticamente di alumnonan dor di cambia e maneho pa test muchanan di 4 pa 8 aña pa scolnan publico, tambe e fluho di muchanan di 13 aña pa Scol pa Ofishi a bira obligatorio.

Sugeri overplaatsing pa baha cantidad di maestro. Y asina ta percura p’e planan pa muchanan cu dificultad pa siña keda den cantidadnan mas abou. No ta un secreto cu e Minister encarga cu Enseñansa a declara na mas cu un ocasion cu e ta kere mas den inclusion y menos den Enseñansa special separa.

Nos por a wak esaki den e cambionan grandi cu a haci den e maneho y servicionan di Centro Multi Disciplinario durante e Gobierno di MEP-POR-RED cu sosten cada biaha tambe di Parlamentarionan di MEP-POR-RED. A keda di pone teamman re-enforsa disponibel pa drenta tur scolnan regular y yuda guia e muchanan na nan scol mes.

Basicamente e teamnan aki tabata locual tabata existi caba y no a wordo re-enforsa debidamente. Klasnan regular no a bira cu menos alumno y no ta tur scol y klas tin asistente pa yuda e maestra o maestro. Mayornan a keda sumamente preocupa y desapunta pa motibo cu basicamente ta duna nan speransa cada biaha cu lo por haci cambio den e decisionan, pero no ta sosode pa motibo cu e planan ta mas leu cu tur hende ta kere.

E ta hopi tristo pa tende mayornan ta suplica cu awa na wowo y ta splica Prome Minister na varios ocasion cu nan no kier muda di Scol Paso pa Futuro su ubicacion, pa tanto motibo valido, pero ya tur plan a ser permiti y acorda pa Gobierno y ta den pleno ehecucion, segun Jennifer Arends Reyes. E grupo di maestronan cu ta vociferando ta pidi atencion di comunidad pa locual ta pasando, nan no ta di acuerdo cu e planan ni tampoco e ehecucion. Ya tin fecha pa mudanza y planan concretisa pa otro scolnan drenta e edificionan cu ta keda vacante.

School Reina Beatrix lo bay den e edificio cu a adapta durante tanto aña pa sirbi e proposito di muchanan di Scol Paso pa Futuro, mientras cu nan edificio original lo ser renoba pa huur e cu un instituto priva.

E ta hopi tristo pa wak cu a prepara 3 aña y mey pa yega n’e cambionan aki pa percura pa muchanan cu dificultad pa siña keda Enseñansa regular. Mester a percura p’e maestronan ta mihor prepara p’e paso grandi aki y percura abiertamente pa full Aruba, e veld y mayornan no tin duda di e planan. Awor cu ta bisto kico tur a ser plania durante transcurso di e 3 aña y mey ya ta sinti cu nada lo ser haci pa bin cambio den e planan, cu ta cambia nomber, di fusering pa mudamento, di un cabesante pa dos pero toch na final a muda, mas mucha a keda sin test y menos alumno mag keda tanto Scol Paso Pa futuro y Emmaschool pa motibo di edad.

E decisionan grandi aki nos lo wak su impacto aki un par di aña si no a inverti grande y abiertamente den mas scolnan inclusivo.

Durante un anochi informativo di Enseñansa Special varios ex-alumno a bin dilanti y reconoce kico e scolnan special a nifica pa nan exito den bida, nan por funciona y duna gran aporte na nos comunidad. Awor cu scolnan regular mester adapta nan mes y diferencia grandemente na tur necesidad di alumnonan incluyendo esnan cu mester mas guia, nan mester mas fondo pa personal y material cual tur dos tin scarcedad na dj’e ne momentonan aki.

Hecho ta keda cu Gobierno a strategicamente pone cu muchanan cu dificultad ta keda bira menos na scolnan separa y mester a prepara mihor pa cu e cambio grandi aki. Na Aruba ta keda economisa y corta miyones den Enseñansa, e calidad di Enseñansa lo por sufri daño grandi y ireparabel si no ta honesto cu e planan y ni a crea sosten ni di maestro ni di mayor pa cu tur e cambionan aki cu a pasa forsa, Jennifer Arends Reyes a conclui.