Mayoria partido di Corsou ta sigura cu si nan drenta Gobierno lo desolve COHO

Varios partido politico di Corsou, durante di nan campaña electoral pa proximo eleccion, a mustra bon cla cu nan lo atende cu e curpa nobo cu Gobierno Hulandes a crea tanto pa Corsou, Aruba, Sint Maarten y otro islanan, caminda nan lo desolve cu e COHO y manda tur hende Den Haag bek.

Despues cu Prome Minister di Sint Maarten den nomber su Gobierno di e isla, a denuncia Hulanda na un oficial di Nacionnan Uni, riba e forma discriminatorio cu Gobierno Hulandes lo ta dispuesto pa yuda e islanan Caribe Hulandes, awor ta partidonan politico di Corsou ta tumando un posicion bon cla y fuerte den e lucha contra e falta di respet grandi aki di e Hulandesnan.

E dos islanan aki ta dispuesto pa defende nan dignidad, lucha pa nan wordo respeta y ta net e puntonan aki, ta loke lidernan grandi di pasado akin a Aruba, manera Henny Eman, Shon A Eman, Betico Croes y otronan despues, a lucha pa honor di nan pais.

Loke ta pasando awendia, den un pandemia cu a asota henter mundo sin piedad, Gabinete Wever Croes a dicidi di practicamente entrega tur cos den man di Gobierno na Den Haag, a aproba tur loke Hulanda a impone pa wordo haci, mientras cu e unico logro a cambio, ta cu Aruba ta “presta” placa na un interes hopi abou of casi sin interes.

Cu otro palabra e placa cu Hulanda ta manda manera ultimo dianan aki a anuncia cu Hulanda lo yuda Aruba, Corsou y Sint Maarten cu 15.2 miyon na cuminda, tambe ta mustra di ta parti di e prestamo aki, pues placa cu pueblo di Aruba tin cu paga bek.

Gabinete Wever Croes for di inicio di e lucha contra Hulanda, a dicidi di bira lomba tanto pa Gobierno di Corsou como esun di Sint Maarten y na lugar di sera un front y enfrenta Hulanda, Prome Minister Evelyn Wever Croes a dicidi di lanta bela bula bay Hulanda su so, yega na acuerdonan cu Den Haag riba cantidad di cos, dunando autnomia financiero y cantidad di otro cos mas, hincando e dos otro aliadonan di Caribe den un situacion sumamente delicado.

Un gesto cu ainda ta wordo hopi critica n’e dos islanan aki, pero cu awe ta mustra di lo rementa den carta di mesun Gabinete Wever Croes aki, ora cu ya practicamente Parlamento di Aruba no tin nada di bisa na CFT, no tin nada di cambia den ningun presupuesto di e pais por lo pronto y simplemente tin cu pasa pa ‘ja-knikker’ den Parlamento na tur loke CFT of Den Haag propone.

Na Corsou awor ta bin resulta cu gran mayoria di partidonan cu ta bayendo pa participa den e proceso electoral otro siman, a pone den nan programa cu un di e prome cosnan cu nan lo haci si nan logra forma parti di Gobierno di e pais, ta di desolve COHO, core cu e instituto aki crea pa Gobierno di Den Haag cu pa colmo por haci y deshaci con cu nan kier, sigur aki na Aruba, ora cu a cambia ley di LTU pa acomoda famia y conocirnan di miembronan di funcionarionan Hulandes cu lo forma parti di COHO.

E partidonan politico di Corsou ta mustrando un determinacion fuerte, caminda nan pensamento ta confirma loke tambe a bin ta pasando na Sint Maarten, caminda Gobierno di e isla aki no ta acepta e trato descriminatorio manera cu el a wordo yama, di Gobierno di Den Haag. Un yudansa Hulandes cu ta igualmente por wordo yama un ‘blackmail’ di prome ordo ya cu no solamente Hulanda no ta dunando e islanan aki e placa por nada, pero sigur di parti di Aruba, esaki ta un prestamo cu tin cu wordo paga bek den futuro.