A pidi bijeenkomst pone presion politico riba futuro di Gobierno

For di inicio di e ‘bijeenkomst’ cu a wordo solicita pa fraccion di POR pa Gobierno duna informacion riba su plan di maneho pa desaroyo di San Nicolas, por bisa cu e impresion grandi tabata notabel y manera e dicho na Ingles ta bisa: “The writing was on the wall.”

Mientras cu e lider nobo di partido POR, sr. Alan Howell a kere cu e reunion lo a inicia cu su persona dirigiendo su mes na Gobierno riba plannan vigente p’e sector aki, tabata Presidente di Parlamento Ady Thijssen cu a mustra cu esaki no por y cu no t’asina cosnan ta cana den Parlamento.

Mester a permiti tur Minister di Gabinete Wever Croes hiba palabra riba plannan cu a wordo ehecuta caba y cu lo ta den proyeccion prome cu a permiti e lider di POR bin na palabra p’asina e caba di confirma cu realmente e reunion aki tabata pa pone presion politico riba e propio Gobierno cu e mes ta sostene den Parlamento.

Howell a trata di duna un relato extenso di loke e ta kere mester pasa cu San Nicolas, pero en realidad e flamante lider politico no a mustra asina convencedor ya cu realmente el a trata di busca un punto pa sostene e realidad politico tras di tur loke tabata su plan cu a bijeenkomst.

Sinembargo el a enfatisa cu e momento a yega pa scucha kico San Nicolas kier y kico San Nicolas tin cu haya caminda no por a kita di e impresion cu den cierto forma e lider di POR den e proceso aki, tabata poniendo un ultimatum bou di Gabinete Wever Croes, caminda e lo ta dispuesto pa baha Gobierno y manda esaki cas si Gobierno no tin plan nobo pa San Nicolas.

Howell no a mustra convincente ni den su disertacion riba e claridad riba e meta di e reunion cu el a solicita y tabata carece di conviccion politico pa fiha su posicion tambe pa su partido, relaciona cu futuro di San Nicolas.

Sinembargo e lider di fraccion di RED, sr. Ricardo Croes despues no a mustra ningun misericordia cu su partner den gobernacion, Alan Howell, acusando su persona directamente cu el a pidi e bijeenkomst aki pa dividi e pais aki, pa haci politica barata pa motibo cu ta aña di eleccion.

E lider di RED a mustra fuerte den su critica, elogiando Gobierno pa su informacion, pero practicamente condenando e lider di POR pa su politica partidista, anto usando Parlamento como plataforma di campaña politico.

Ricardo Croes a mustra cu tur gobernante, tur parlamentario of politico, mester realisa cu e punto mas importante di tur desaroyo aki na Aruba, mester ta completamente dirigi riba un desaroyo pa un y tur, no p’e bario di San Nicolas of Oranjestad, di Savanete of di Paradera, di Papaya of Tanki Leendert, ya cu e ora e politico cu ta haci esaki, ta haci su mes culpabel na un tipo di politica partidista y ta algo cu e lider di RED ta condena seriamente.

E reunion di ayera tabata duna e impresion cu ta prome fase di un serie di presion cu principalmente e fraccion di POR lo kier elata den siguiente lunanan e lo sigui pone presion pa cierto punto cu su partido lo bay usa den e campaña electoral p’esakinan wordo confirma cu nan lo wordo carga pa e actual Gobierno. Si dado caso e no haya e sosten aki for di Gobierno of palabracionnan concreto no wordo garantisa, e posibilidad ta grandi cu partido POR lo por bandona e actual Gabinete y haci e Gobierno demisionario prome cu e periodo cu esaki lo mester a bira.