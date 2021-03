No ta tur hende ta contento cu tin cu instala radar pa Guarda nos Costa na antes Faro di San Nicolas tabata

For di varios habitante den Sero Colorado ta totalmente disgusta cu precisamente e sitio unda antes e faro di Sero Colorado tabata, aparentemente a dicidi di pone radar pa Guarda nos Costa.













Segun un voceru, ta tristo constata cu asina’ki hamas lo por restaura e faro. Esnan responsabel p’e decision descabeya aki no por tin tino, y mucho menos tin aprecio pa nos edificionan cu balor historico.

E denunciantenan ta bisaa di no sa si ta competencia di Monumenten Bureau of Stichting Monumenten Fonds pa pone un paro n’e error aki. Si esaki tabata pasando na Playa, tur hende lo a bula di rabia, pero ya, ta San Nicolas. They are in the back and have to stay in the back, manera hopi hende ta pensa di San Nicolas.