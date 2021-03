SIN BERGUENSA!

Pa: Armand Hessels

Na november ultimo partido MEP a anuncia comienso di su campaña pa eleccion. AVP a cuminsa prome caba cu encuentro cu partner social (‘Scucha, Pensa, Recupera Miho’). A invita nan pa discuti asunto social. Esey mester a crea e impresion cu AVP ta preocupa pa comunidad. Aparentemente esey a conta tambe p’e bishita recien na SVB y pensionado pa ‘salbaguardia pensioen di nos grandinan’. E colmo di hipocrecia!

Aas

Pensioen a hunga un papel importante den varios eleccion. Despues cu a institui e fondo di pensioen na 1960 a base di un edad di pensioen di 65 aña, a baha e edad di pensioen na 1975 pa 62 aña. Na 1992 MEP a sigui baha e edad di pensioen pa 60 aña, mientras cu a aumenta pensioen cu 40%. A haci esey a pesar di e advertencianan serio di parti di consehero cu a premira problema grandi p’e fondo di pensioen.

AVP a gana eleccion di 1994, parcialmente pa su promesa pa redobla e pensioen (original). Sinembargo, e aumento modesto di premie cu mester a financia esaki tabata totalmente insuficiente. Pesey tanto SVB como KPMG a adverti seriamente contra e plannan. Pero e Prome Ministro di e tempo ey a neglisha esakinan bou di e pretexto: “Mi no a ricibi e raport aki”!

Consecuencia

A pesar di advertencia di e Director interino di Finansa, Director di SVB y hasta International Labour Organisation (ILO), Gobierno a laga e situacion aki pa su cuenta. Na 2008 a resulta cu e fondo di Afl. 350 miyon di SVB a baha te mitar. Ya caba e fayo tabata monta na Afl. 9 miyon, pero lo sigui subi te Afl. 20 miyon na 2009, Afl. 30 miyon na 2011 y Afl. 100 miyon na 2016.

E ora ey Gobierno (cu ya caba tabata practicamente bancarota), segun ley, lo mester cubri e fayonan. Esaki lo ta imposibel pa motibo di e fayonan presupuestal structural. Asina Gobierno no a tene su mes na su obligashon legal pa percura p’e reservanan obligatorio pa ley di e fondo.

Coreccion inevitable

Na 2008/9 e Gobierno di MEP di e tempo ey a haci intento pa aumenta e edad di pensioen. Pero AVP a torpedea esaki di biaha. Sinembargo, ora AVP a keda confronta cu e realidad despues di a asumi gobernacion na 2009, e no por a haci otro cu aumenta e edad di pensioen pa 65 aña, manera e tabata originalmente. Asina AVP a keda forsa pa coregi su promesanan electoral iresponsabel, despues di a gasta tur reserva di e fondo. Pero esey no tabata tur.

‘Regalo’ di SVB

En conseccion cu Status Aparte, Aruba a ricibi di SVB Antia Hulandes Afl. 60 miyon p’e fondo di SVB nobo di Aruba. Esaki tabata premie cu e trahadornan Arubano a paga pa nan pensioen. Claro cu Gobierno di Aruba nunca a pasa e placa aki pa SVB-Aruba. El a keda para como debe di pais Aruba pa cu SVB. Na 2014 Cft a constata cu lo tin un fayo atrobe na 2015 y cu SVB lo tin mester di un prestamo di Afl. 3,4 miyon pa por logra cumpli cu su obligacionnan.

Na 2014 Conseho di Consulta tambe a mustra riba esaki, mescos cu SVB mes y ILO. Pero asina mes e Gobierno di AVP a dicidi na 2015 pa elimina su debe di Afl. 60 miyon cu SVB, considerando esey como un ‘regalo’ di SVB pa Gobierno p’asina ‘cumpli’ cu e norma di presupuesto. SVB (y pues e pensionadonan) por a yama NAN placa ayoooo!

‘Coreccion’ na APFA

Di mesun manera e fondo di pensioen di empleado publico (APFA) ya caba pa varios aña tabata confronta reto grandi. Esaki tabata mas bien consecuencia di e areglo di pensioen bieu -y luhoso!- for di 1936. Esaki tabata basa e pensioen riba e salario di e ultimo dos añanan di trabou y por a disfruta di dje ya caba for di 55 aña.

‘Politica’ a abusa grandemente di esaki dor di duna nan seguidornan fiel un tremendo promocion dos aña prome cu nan pensioen. Como cu no a paga un premie pa cubri esaki, el a nifica un atentado serio riba e fondo. Ademas Gobierno di AVP no a paga premie duranta aña, locual a crea un atraso di multi miyones. Na 2001 a ‘soluciona’ e problema aki cu introduccion di un ‘calculo nobo di interes’. Esaki a transforma e debe di pais Aruba na APFA den un solo tiro den un debe di APFA na pais Aruba (Ticonomics). Aki tambe centenares di miyon di florin di pensionado y empleado publico a desparce. Pero e fayo presupuestal substancial di Gobierno a camba sí den un surplus.

Na 2014 e grado di cubrimento di APFA tabata monta na solamente 80%. Gobierno tabatin e obligacion legal pa cubri e fayo di Afl. 170 miyon. Esey el a haci tambe (bou di presion pisa di Hulanda!) dor di presta placa di e propio APFA ‘pa cumpli cu su obligacion’…

Seguro di pensioen obligatorio

Na 2011 Gobierno di AVP a introduci e seguro di pensioen obligatorio. Den esey tabata falta hopi claridad: Kico lo t’e gastonan y rendimiento durante e periodo di pago; con a regla e pensioen pa viuda y yiu y den caso di invalides; y con e aseguradonan lo haya splicacion di nan doño di trabou tocante e areglo di pensioen? Como cu Gobierno te dia di awe a laga di nombra un supervisor manera p.e. SVB, regularmente abuso sa tuma lugar: Empleado cu no ta inscribi; no sa paga premie, pues no por spera pensioen despues.

Of si ta kita premie di e trahador, pero no ta pas’e pa SVB, etc. Al fin y al cabo e pensioen no ta mucho cos di gaba. Pero pa Gobierno e fondo tin e bentaha cu a crea otro posibilidad p’e presta placa.

Promesa di eleccion na 2017

Durante eleccion na 2017 e dos partidonan politico grandi a purba di gana votador di nobo cu promesa absurdo. MEP a propaganda un reduccion di e edad di pensioen te 62 aña. AVP a pinta un imagen n’e pensionadonan cu lo aumenta nan pensioen, cu lo introduci un ‘huurtoeslag’ banda di e ‘reparatietoeslag’ te hasta Afl. 300,- florin, mientras cu lo baha e premie di AZV y otro impuesto.

Su sinberguensura a bay asina leu cu el a plantea di ta responsabel pa salbacion di e fondonan di AOV y APFA di un bancarota sigur. E partido no a conta acerca cu e casi-bancarota ey tabata consecuencia di su propio decisionnan. Conseho di Consulta a reacciona cu un advertencia serio cu tipo di plannan asina lo hiba na un bancarota acelera di e fondo di pensioen.

Conclucion

Si nos pone e diferente hechonan aki tras di otro, ta bira cla cu e ‘preocupacion’ di AVP pa salbaguarda pensioen sin mas ta na su lugar. Tanten cu partido politico manera AVP y MEP ta keda mete cu pensioen pa motibo electoral, di berdad e pensionadonan tin tur motibo pa ta preocupa: Metemento di parti di partido politico a costa nos fondonan di pensioen (y pues e pensionadonan) hopi centenares di miyon di florin. Consecuentemente esaki casi a hiba na bancarota di specialmente e fondo di pensioen di AOV. Pesey ta importante pa saca, mescos cu e maneho di personal, e maneho di pensioen for di e esfera di influencia politico partidista.