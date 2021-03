Himno y Bandera lo resona y bula cu orguyo riba tur crisis y pandemia

Desde luna di maart di 2020, mundo henter a wordo confronta y golpia c’un virus mortal cu ningun hende tabata sa di su existencia te ora cu el a bati na porta di practicamente tur nacion rond mundo.

Covid-19 a converti su mes den un asesino silencioso, den un misterio cu ningun hende a mira ta bin te ora cu el a ancra su mes den sociedad- y pueblonan rond mundo, creando consternacion, panico y destruccion, un virus cu cara di morto, cu poder nunca bisto y sin un arma pa contradeci esaki.

Aruba no a keda afo, como isla unico den e mundo aki, c’un pueblo semper luchador y orguyoso, tambe a enfrenta e enemigo mortal aki y keto bay ta luchando pa supera e daño destructivo cu e bacteria aki ta lagando atras.

Ta sumamente alentado pa mira con pueblo ta colgando bandera na autonan, mustrando bon cla cu e dia grandi aki, lo keda marca den curason di henter e pueblo di Aruba, como un dia special, un dia memorable, un dia historico.

E ambiente lo ta diferente, e celebracion ainda mas ya cu tin reglanan di precaucion cu mester wordo atendi y respeta, pa bienestar di henter comunidad, pero bou di ningun circunstancia nos permiti cualkier motibo kita e nificacion grandi cu Dia di Himno y Bandera tin pa nos pueblo.

Mester conbibi cu tur cu ta pasando den e malesa aki, duna sosten moral na tur y na mes momento duna sosten tambe na famianan cu a perde un ser keri debi n’e horibel virus aki, pero semper tante cautela na momento di bay un of otro lugar.

Tur hende carga nan responsabilidad, sostene eventonan cu tin, pero semper tene tur precaucion necesario manera reglanan vigente ta señala y asina tur hende pasa un dia tog memorable sin cu esaki lo tin consecuencianan serio pa ningun hende y p’e pais.

Fuera di e situacion cu tin cu e pandemia cu sin duda ta afecta e celebracion di Dia di Himno y Bandera, e pais mes tin un situacion politico cu ta afecta e celebracion aki ya cu tur celebracion anterior, pueblo di Aruba a celebra e ocasion aki cu gran orguyo, como un pueblo soberano y autonomo.

E biaha aki tanto e soberania y e autonomia ta den duda grandi, despues cu Gabinete Wever Croes a dicidi di acepta un acuerdo pa ayudo financiero pa motibo di e pandemia, sin analisa cuanto e pais ta perde na su autonomia y su soberania.

Loke ta haci e situacion actual ainda mas preocupante t’e hecho cu ainda ningun gremio, ningun instancia, Parlamento y ni pueblo, ainda ta na altura kico ta spera e pais aki cu e acuerdo firma entre Prome Minister Evelyn Wever Croes y Gobierno Hulandes pa loke t’e Landenpakket.

Ningun hende sa ainda cuanto medida mas ta na caminda, medida contra di un pueblo caminda tin miles y miles di hende sin trabou, sin entrada y sin sa ki futuro ta spera nan.

Gobierno Hulandes a bolbe anuncia pa medio di Raymond Knops cu e ayudo di cuminda pa Rode Kruis, lo sigui cu cu luna di juli benidero, pero cu despues di esey e ayudo ta caba, mientras cu ningun caminda por mira un plan di kico Gobierno tin pensa di haci pa cubri e buraco grandi aki cu lo surgi ora cu ayudo aki finalisa.

Pueblo ta entusiasma pa celebra su dia nacional, ya cu e ta algo cu no a wordo cancela, cu no a kita for di pueblo pa motibo di e pandemia caminda tur hende por core rond riba su isla, busca cos pa mira of cos pa haci, mescos cu a sosode riba Dia di Betico, pero e impacto di decisionnan cu Gobierno a tuma, tambe lo afecta e celebracion di e dia nacional.

Hopi ta papia di un posibel aumento di casonan positivo si comunidad no atene nan mes na reglanan di proteccion, pero en realidad ta con tin cu prohibi un pueblo asina orguyoso di no pasa su dia nacional den un ambiente nacionalista, caminda e por core rond y sinti e libertad di su isla, apesar cu en realidad e situacion no ta mucho alentado.

Aruba tin un pueblo cu a lucha pa hopi aña pa su reconocimento, pa su libertad y pa su autonomia y decisionnan politico tuma no mester cambia e nivel di orguyo cu cada ciudadano tin den su curason pa su pais.

Pais Aruba lo supera e crisis aki mescos cu cantidad di otro cu a surgi, luchando semper pa sobrebibi, pero no den e mentalidad Hulandes caminda nan ta mira solucionnan comparable cu nan propio pais, nan propio tradicion, nan propio economia.

Ta dos pais totalmente distinto, pero semper pais Aruba cu su pueblo determina pa para riba su propio pianan, semper a logra di supera e retonan grandi aki, creando economia fuerte dor di turismo y cu e situacion actual, e pueblo aki lo logra na supera e pandemia, pero na mes momento lo yega na supera un pais madre sin sentimento y sin convivencia.