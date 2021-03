Na opinion di Booshi Wever: Un “cooling off period” den nos enseñanza ta bira dia pa dia mas urgente!

Nelson Mandela a yega di bisa cu: “EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD!” Cada pais cu ta na fabor di democracia y progreso di su habitantenan, ta inverti en grande den EDUCACION di su pueblo.

Historia a mustra cu un pueblo ignorante ta na merced di e manipulacion y abuso di poder di un Gobierno cu tendencianan dictatorial y por lo general ta hiba na decadencia di un pais.

UPP ta di opinion cu enseñansa merece atencion special, no unicamente pa por garantisa bienestar personal di e individuo, sino tambe pasobra formacion di un ciudadano Arubano responsabel ta un di e instrumentonan mas importante pa garantisa desaroyo y progreso duradero di un pais.

Den su programa di 2017, UPP a mustra cu a bira tempo pa evalua si e sistema di enseñansa ta cumpli ainda cu e exigencianan di e tempo cu nos t’aden. Nos sa cu den transcurso di aña- y decadanan a trata na bin cu inovacion y transformacion den enseñansa, pero apesar di tur empeño pa mehora e nivel di enseñansa, nos t’awor mas leu di unda nos mester ta.

E ta inacceptable cu 80% di nos studiantenan cu a bay Hulanda pa sigui un estudio mas avansa NO ta logra termina un estudio.

E ta igualmente inacceptabel pa mira con polarisacion y polemica enbes di union, recapacitacion y sano huicio, parce a para bira e forma pa atende cu e problematica manera cu nos ta experencia den nos enseñansa actualmente.

Nos por comprende cu un Gobierno y e Minister di Enseñansa sigur lo kier mira cambionan tuma lugar, pero loke nos ta puntra nos mes ta, si e forma con kier forsa e cambionan aki ta na su lugar?!

Nos mester realisa cu si di berdad nos kier mira cambionan fundamental den nos enseñansa, anto nos mester na prome lugar efectua un ambiente di dialogo realistico na unda e participantenan ta habri pa acepta idea, preocupacion y iniciativa di otro.

Y aki ta net na unda e sapato parce di ta preta. E mensahe cu pueblo ta haya ta, cu NO tin dialogo entre e Minister y e “veld” y e Minister ta recuri na purba di impone su opinion y deseo. Algo cu parce t’e MODUS OPERANDI di e Gobierno aki.

Y manera nos por a ripara cu kier impone sin duna splicacion of ta transparente, loke ta trece contra- reaccion y tension den e mundo di enseñansa. Den e mundo moderno di awendia, DIALOGO ta mas cu esencial. P’esey nos ta kere, mirando tambe e tempo cu ta resta di e gobernacion actual aki, cu mester bin un “COOLING OFF PERIOD ” y acepta cu nos a bolbe perde 4 aña importante. Esaki na su turno ta nifica tambe cu generacionnan lo bay sinti e consecuencianan di e añanan perdi aki.

UPP den su programa di gobernacion ta sugeri pa bin cu un Grupo di Trabou di Experto cu riba un termino cortico ta haci analisis di nos sistema educacional y bin cu proposicionnan pa cambionan. Tur esaki mester sosode a base di un dialogo entre tur e stakeholdernan, di mayornan, maestro, expertonan te na Minister di Enseñansa.

Mester bin un discusion amplio y nacional di henter e cadena di enseñansa pa mira cu al final nos sistema ta cumpli cu metanan alcansabel y realistico den bienestar di nos pais. No ta tempo pa traha fragmenta mas y crea mas problema den enseñansa. E forma di impone deseo of decisionnan sigur no ta sirbi nos alumnonan, kendenan al final lo sali esnan perhudica, Booshi Wever ta duna di conoce . Den e Reboot 2.0, un di e ingredientenan mas principal ta DIALOGO, pa di e forma ey nos crea e aceptacion general pa cambionan fundamental den nos enseñansa. Asina nos por logra cu Aruba y su pueblo lo conoce “UN MANECE NOBO “!