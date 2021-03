Minister di Enseñansa ta defende su mes bagatalisando maestronan formalmente

Minister di Enseñansa ta haciendo su maximo esfuerso pa bagatalisa e lucha di maestronan relaciona cu e fusion di scolnan Emmaschool y Scol Paso Pa Futuro y cada bes cu e Minister aki ta bou di atake, e ta busca un forma pa sconde tras di partido AVP.

Lider di fraccion di AVP, Marlo Sneek a mustra cu awor di repente cu enseñansa bou di atake, kiermen cu AVP ta busca forma pa core cu e Minister aki pa Gobierno cay.





“Enseñansa ta bou di atake from day one, di tempo cu e coalicion actual, tabatin 12 asiento, pues masha tempo Lampe mester a bay, ya cu no tabatin mester di dje pa mantene Gobierno.

Es mas, AVP a bisa mas c’un biaha y niun rato so a papia di cu ta bay benta Gobiero abou, pero a mustra cu e Minister no ta sirbi, cu mester cambia e Minister aki, ya cu enseñansa mester haya su trankilidad pa nan por traha.

Awe maestronan den tur sector, ya cu ora cu mira Colegio San Nicolas, maestronan a manda un idea dilanti pa Minister, riba e asunto di bay over, splicando e Minister cu tin algun mucha cu ta bay over, pero nan tin cu bay haya lesnan extra p’asina por garantisa cu nan ta exitoso na fin di aña escolar siguiente.

Minister a bay di acuerdoa, pero despues Minister no kier paga pero Minister kier tilde e docentenan di manipulacion di rooster.

Por a mira problema cu e grupo encarga cu landamento escolar, for di aña pasa nos por a mira problema caba cu a cuminsa cu e scol Paso Pa Futuro, caminda tur hende por corda cu tabatin un welga, no uno, pero un par di welga, dilanti bestuurskantoor, caminda Prome Minister a manda yama maestronan bin sinta, mayornan bin sinta, hasta alumnonan bin sinta, gaña nan cu nan no ta bay muda, gaña nan cu no ta bay tin fusie y awe tur hende por wak cu e plan di e Minister ta sigui normal.

Pa fraccion di AVP esaki ta lamentabel, ya cu loke nos ta mirando ta pasando n’e momentonan aki den e Gobierno aki, tabata mesun cos di tempo di Rudy Croes ora cu nan a kita tur cartera for di dje, lague cu solamente Brandweer y Polis so, pero awor nos ta ripara mesun structura cerca Lampe tambe.

Tabatin problema cu Tra’i Merdia, a kite for di dje y a parkeer esaki bou di Glenbert, parkeer bou di ken cu ta y nos ta hayando informacion cu esaki ta bay pasa atrobe, caminda school zwemmen tambe lo wordo kita for di Minister di Enseñansa y parkeer esaki bou di un otro Minister.

Asina e mesun Conseho di Minister lo sigui plama e Minister aki for di otro y dentro di poco lo haya un otro Landsverordening Instelling Ministeries, caminda nan lo bay kita un par di responsabilidad for di e Minister, en bes di sinta na mesa y como Prome Minister y Presidente di Conseho di Minister, tuma decision den e conseho aki y duna e Minister e direccion cu bo kier p’e bay.

Sinembargo aki por mira cu e ‘Pal’i Muhe’ no por tuma un decision, e no por sali y bisa cu tal cos lo no tuma lugar ya cu e ta den desbentaha p’e alumnonan y p’e muchanan cu esaki ta di lamenta ya cu Gobierno ta keda hunga cu inteligencia di comunidad.

Awor ta toca turno pa hunga cu inteligencia di esnan di Emmaschool y Scol Paso Pa Futuro y pa fraccion di AVP esaki ta di lamenta y pesey nos a pidi un reunion publico, pero awor por mira e wega politico atrobe, no ta yama reunion publico, pero si ta core yama un openbare bijeenkomst ya cu nan no kier asumi nan responsabilidad.

Por corda tempo cu yama un openbare bijeenkomst pa spearfishing, pero fraccionnan cu ta sostene Gobierno a core cambia cos y haci’e un reunion publico ya cu no tabata pa atende spearfishing, pero t’e Minister di Infrastructura nan tabata tira cu harpoen.

Awe tin miedo di yama un reunion publico riba enseñansa caminda den un reunion asina por duna e Minister instruccion unda cu Parlamento kier p’e cana loke no por haci den un bijeenkomst. Sinembargo na momento cu Parlamentarionan cu ta sostene Gobierno y otro Ministernan ta prefera di keda sinta riba e stoel y no carga nan responsabilidad, e ora ta hunga e tipo di weganan aki di cual tipo di reunion sin cu ta realmente sali y atende un situacion serio den enseñansa cu tur seriedad cu mester tin,” Parlamentario Marlon Sneek a declara.