Partido Curpa: Ta impone un vacuna experimental riba pueblo, pero no ta permiti un paciente tuma un tratamiento experimental

Gobierno por medio di nan mercadeo falso ta impone un vacuna experimental pa cu e Covid-19 riba pueblo. Partido CURPA ta contra e maneho aki y ta haya cu cada persona mester tin e libertad pa nan dicidi pa nan mes sin influencia externo pa tuma e vacuna experimental of no.

E vacuna ta uno experimental, pasobra e institutonan di Europa EMA y di Merca FDA cu ta regla registracion y aprobacion di remedi no a duna su aprobacion p’e vacuna, pero mas bien a duna un aprobacion di emergencia cu riba su mes no tin base tampoco.

E vacuna experimental ta den su fase 3 y lo termina pa fin di 2023, ora tin mas data di esnan cu a tuma e vacuna. Cu otro palabra esnan cu a tuma e vacuna ta proefkonijn, pasobra no sa si e vacuna tin peliger of efectonan den futuro cercano of leu. Den programa di partido CURPA den ultimo eleccion nos a pone cu nos lo bin cu un maneho na unda esnan den un salud hopi malo cu no tin solucion cu tratamento convencial cu nan por, si nan kier, participa na tratamentonan experimental pa wak si esey por yuda nan y hisa nan calidad di bida of te hasta prolonga nan bida.

Pa un grupo chikito di hende e maneho aki por duna nan un speransa cu ta algo grandi pa nan. Awor AZV/Gobierno no ta cubri tipo di tratamentonan experimental asina pa un grupo hopi chikito, pero si ta aproba pa full un pueblo cu den mayoria ta saludabel y no den peliger, tuma un vacuna experimental. Aki nos por wak con nos Gobierno actual ta midi cu dos midi y ta laga esnan cu realmente mester di un tratamento experimental na caya.

Si nos para keto un rato y observa y analisa kico e efectonan secundario di algun vacuna ta lo bo ripara cu something is wrong.

Te hasta a sali den prensa internacional e siman aki cu 8 nacion a stop di usa e vacuna di Astrazeneca y stop e por completo. Ta mas cu claro cu tin un problema hopi grave y aki na Aruba bo no ta haya e tipo di informacion aki.

Nos di partido CURPA a bin ta observando y analisando e situacion desde inicio di e pandemia, y nos ta di opinion cu “ Si tin un cura pakico mester di un vacuna”?? Nos economia ta sufriendo daño pa motibo cu nos Gobierno a sigi richtlijnen nan di RVIM/WHO/ cu na su turno no sa mas kico pa bisa y no a opta pa scucha e expertonan den nos mes region cu Si a implementa cierto remedi, cu efectividad positivo, pero p’e tipo di medicamentonan aki por yega Aruba mester corta cu acuerdonan cu pais Aruba tin cu cierto organisacion pharmaceutico Hulandes y tanten cu nos no implementa cierto cambio den nos leynan, nos lo sigi priviligia e grupo aki. A bira tempo pa pone salud di hende na prome lugar y cu partido CURPA esaki lo bira un realidad, segun Presidente di Partido CURPA, Max Robert.