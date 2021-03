Ehempel di un maneho sin pia ni cabes pa loke ta deporte dor di Crisisteam

Gobierno a anuncia medidanan relaciona cu e aumento di casonan di Covid-19 den fin di siman y sumamente alentado tabata e hecho cu e biaha aki no a dicidi di paralisa deporte aki na Aruba, algo cu sin duda tabata sumamente necesario den un periodo cu no tabatin ningun actividad social of di cualkier otro indole.

Mientras cu organisacionnan y sin duda mayornan a bin ta sclamando pa nan miembro- y yiunan haya oportunidad pa practica deporte, manera tabata sosode na tur parti di mundo, aki na Aruba deporte a shut down por completo lagando hopi hoben perhudica.

Awor cu por a start up bek y cu no a bolbe shut down deporte, por sinti e alivio grandi cu mucha y hobennan tin algo positivo pa haci na lugar di perde tempo buscando otro cosnan pa haci cu kisas no ta bon.

Un punto sinembargo cu ainda ta sigui punto di discusion, t’e hecho cu Crisisteam no kier mira fanaticonan riba tribuna, sin cu tin argumento husto p’esaki.

Ta conoci for di algun aña caba, cu tribuna di stadionnan rond Aruba, nunca ta colma cu fanaticonan, es mas tin un tendencia sumamente negativo caminda mayornan mes di e mucha- y hobennan cu ta eherce un of otro deporte, no ta atende wega di nan yiunan.

Consecuentemente si tuma un ehempel di p.e. e Campeonato di Futbol di division di honor, ta masha tempo cu no ta surpasa ni yega cerca di 100 fanatico riba tribuna, loke ta pone cu fanaticonan por sinta leu for di otro sin problema algun y cu nan mondkapje.

N’e parke di baseball na Santa Cruz, esta esun di Crismo Angela, mayornan no ta ser permiti pa sinta riba tribuna, ya cu segun medida tuma pa Crisisteam, esaki no ta permisibel, pero e stadion su capacidad ta di entre 700 pa 800 fanatico, cual solamente a ser logra na algun ocasion hopi tempo pasa, ora cu e seleccion di Little of Senior League, a hunga den un of otro final di Serie del Caribe.

Weganan local simplemente no ta atrae mucho fanatico tampoco y por papia di un grupo di entre 15 pa 50 hende lo por atende weganan di baseball, loke tampoco mester ta un peliger pa salud di esnan cu ta dicidi di bay mira un wega di baseball.

Awor cu mayornan no por drenta y sinta riba tribuna, por mira patras di rightfield, centerfield y leftfield, cantidad di auto staciona den cual tin mayornan cu ta sigui e wega di nan yiu, pues loke por a sinta paden riba tribune, awor ta sinta pafo di e stadion mes, pero caminda facilmente por sinta mira e wega for di un distancia un tiki mas aleha.

Pues por pone un oficial di e stadion mes sinta controla con tur hende ta sinta riba tribuna, ya cu tin suficiente espacio pa fanaticonan sinta cu mas cu 1.5 meter di distancia, ya cu no tin hopi fanatico cu ta bay mira e weganan aki y no por papia di un aglomeracion manera por t’e caso na beach of den un fiesta cu hopi hende.