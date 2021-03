Hopi critica y decepcion pa medidanan anuncia pa Prome Minister

Prome Minister Evelyn Wever Croes diabierna a splica e consecuencianan di aumento di casonan di coronavirus.

Aumento cu a haci cu den menos cu un siman e casonan positivo a subi di 219 pa 437 (diadomingo).

E ta ilustra cu e situacion ta saliendo for di msn aki mescos cu na resto di mundo. El a duna ehempel di Merca, Corsou y Boneiro.

E variantenan di e Coronavirus no ta haci e situacion mas facil, ni mundialmente ni aki na Aruba.

Na principio e aumento di caso na Aruba no tabata hopi, pero ultimo dianan a mira un crecemento, Prome Minister a bisa.

Actualmente Aruba pa dia tin un averahe di 50 caso nobo di contagio. Tin 35 persona den hospital.

Na Aruba aworaki e virus ta ‘widespread’, pasobra di e 50 personanan cu diariamente ta test positivo p’e virus, hopi di nan no sa of no kier comparti di unda nan a haya e virus. Esey ta pone cu e fuente di e contagio no ta bira conoci.

E cambionan den e medidanan cu ta bin awor ta basa riba un plan, unda cu e intencion ta pa aumenta e medidanan, si den e dianan cu bin e cantidad di caso nobo di contagio no cuminza baha.

N’e momentonan aki nos ta bay mantene e medidanan cu nos tin caba, pero nan ta bira un tiki mas estricto. Tambe lo bin algun medida nobo, segun el a bisa.

El a splica cu si e medidanan no funciona, alrededor di 1 di april por escala esakinan, pero esaki por sosode mas prome tambe.

Si escala e medidanan lo bay permiti servicionan esencial so, esta lo bay limita e cantidad di hende na trabao, sera tur servicio cu no ta esencial, mientras cu e tiendanan cu si ta esencial lo wordo limita na 50%”. Cu esaki ya caba nos ta cuminza kita mas hende for di riba caya.

Si esey no yuda nos lo bay p’e siguiente stap cu t’esun di mas drastico, esta ‘Shelter – in – Place’.

Esaki lo nifica cu lo sera scolnan y horario di ciere di lugarnan ta bira mas tempran, mescos cu e orario di Toque de Queda.

Ningun di nos kier esey y p’e motibo ey ta importante pa nos haya cooperacion di tur ciudadano pa frena e aumento den e cantidad di caso.

E medidanan ta limita cantidad di hendenan den restaurant, ta sera barnan y famia no por bishita otro. Maske pa loke t’e ultimo, Gobierno a duna aclaracion.

Sigur por bishita famia, pero no pa fiesta of p.e. haci un BBQ, unda por tin aglomeracion di hende. Keda sin bishita famia, si tabata di mas y Gobierno a ser severamente critica p’esaki.