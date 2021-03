Presupuesto 2021 ainda no a yega Parlamento

For di awe 25 di maart ta resta solamente 6 dia mas pa Minister di Finansa, entrega manera cu el a sigura algun siman atras, presupuesto 2021 na Parlamento.

Inicialmente na luna di december e mandatario a sigura Parlamento cu nan lo ricibi e presupuesto aki asina cu aña a habri pa despues cambia esaki pa luna di februari como su meta fiha.

Tres siman y mey pasa, Minister Maduro a bolbe reitera y sigura cu pa luna di maart presupuesto aki lo ta na Parlamento, pero faltando solamente 6 dia pa e luna aki caba, kitando dos dia di fin di siman, a resta practicamente 4 dia p’esaki yega ainda den e tempo priminti.

Parlamento lo no keda cla cu tratamento di esaki den e tempo cortico aki loke ta indica cu lo trata e ley aki te den luna di april y tur esaki, mientras cu Gabinete Wever Croes e ora tin solamente 5 luna pa entrega presupuesto 2022 manera ley di comptabilidad ta prescribi.

No ta mucho cla e motibo di con e presupuesto di 2021 ainda no ta cla pa yega Parlamento ya cu ta for di algun tempo caba CFT a manda su remarcanan, a atende kico tin cu wordo coregi y adapta, pero ainda no tin indicacion si esaki a ser logra of no.

No tin indicacion algun di e dia of momento cu e presupuesto aki lo yega Parlamento apesar cu for di dia 18 di januari, CFT a saca su conseho riba e presupuesto aki y kico tin cu wordo adapta of cambia, pero parce cu e cambionan aki no ta ser logra finalmente den e forma cu ta exigi esakinan.

Den e proceso aki tambe tabatin algun cuenta anual cu mester a wordo trata y aproba pa Parlamento cu tambe tabata segun e acuerdo firma cu Hulanda, pero ainda ningun hende sa ki dia e presupuesto aki lo yega Parlamento.

Ora cu e yega Parlamento esaki lo no nifica cu ta bay tin cambio, cu ta bay tin mocion of un amienda cu e fraccionnan den Parlamento lo por introduci caminda nan kier mira cambio, ya cu practicamente por bisa cu e presupuesto ta yega “kant en klaar” pa Parlamento solamente pasa dor di dje, pone su mes na altura y despues esnan cu kier sostene e presupuesto aki, grita “ja of voor.”

E presupuesto cu lo yega Parlamento practicamente no tin nada pa cambia ya cu e lo ta CFT-proof caminda Parlamento en realidad no tin mucho cos di bisa mas riba esaki, ya cu ta esey t’e acuerdo cu Prome Minister a firma cu Hulanda riba e asuntonan aki.

Ta momentonan manera esaki por realisa e seriedad di e decision di Prome Minister pa firma asina liher cu Hulanda y acepta tur loke cu nan exigi p’asina por a haya ayudo financiero y den e proceso aki practicamente a elimina e poder total di Parlamento.

AWEMainta a trata di haya informacion riba e motibo di con presupuesto 2021 no a yega ainda Parlamento, pero esaki no tabata posibel ya cu esun ta manda nos cerca e otro y e otro ta manda nos bek pa un otro otro.