Sentimiento mutuo cu partido MEP cu tambe ta promociona AWEMainta

Ayera mainta partido MEP a dirigi un carta habri na varios medio di comunicacion, como reaccion riba publicacionan haci pa AWEMainta, relaciona cu formacion di e lista di e partido geel.

Un carta cu riba su mes ta un sorpresa ya cu no ta usual c’un partido politico, cu ta depende asina hopi riba medionan di comunicacion, ta reacciona di e forma aki, pero na mes momento dunando reconocimento p’e trabou haci pa AWEMainta.

Dado momento e carta ta papia di speculacionnan kende lo bira Minister den futuro of no, pero en realidad den politico mundial, e tipo di speculacionnan aki ta algo normal, no solamente pa medionan di comunicacion, pero tambe p’e propio politiconan cu ta den campaña.

E campaña electoral di eleccion 2017, tabata colma di speculacionnan, cu a yuda partido MEP logra nuebe asiento y despues e posibilidad di forma un Gobierno di coalicion cu no a cumpli cu e speculacionnan haci pa propio candidatonan di partido MEP.

Lo por menciona henter un lista di e speculacionan aki, cu tambe por wordo yama promesanan pero en realidad henter e mundo politico ta colma di e tipo di cosnan aki mientras cu constantemente politiconan ta specula contra di otro, tanto durante di campaña, durante di conferncianan di prensa, durante di reunionnan publico den Parlamento, over and over again, por scucha speculacionnan sin sentido.

Awor di repiente partido MEP cu a specula asina hopi, a bira demasiado ‘gevoelig’ p’e tipo di cosnan aki, pero na mes momento ta gradici AWEMainta cu ta pone atencion n’e formacion di e lista di partido MEP.

Esey t’e trabou di nos medio, di informa pueblo riba tur informacion cu drenta, sigur si e tipo di informacionnan aki ta bin for di e propio seno di e partido, caminda no ta tur hende ta contento cu desaroyonan den e partido.

No ta cuestion di simplemente scucha algo y publica esaki, pero na momento cu e fuente t’asina veridico, asina yega n’e partido, ta imposibel pa neglisha un asunto asina, pero cu AWEMainta lo sigui haci su trabou manera semper, esey ta sin duda lo t’e caso.