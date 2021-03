Ta inaceptabel cu dos Minister ta dispuesto na importa trahador pa reconstruccion y renobacion di un hotel na Aruba

Durante conferencia di prensa di fraccion di AVP, Parlamentario Robert Candelaria e atende e informacion cu tin un high rise hotel cu ta den proceso pa bay renoba y a mustra cu ta un señal cu sigur ta yena tur hende cu alegria.

Sinembargo nos tin un punto di preocupacion ya cu tur cos ta mustra cu ta intencion di lo importa riba 100 trahador di entre otro Mexico, pa traha den e proyecto aki di reconstruccion.

Preocupacion pa motibo cu net awor cu Aruba ta den su pio crisis, caminda miles di hende ta y a perde trabou, cu tin hopi hende, hopi famia cu no tin suficiente pa come y cu Gobierno tin cu subsidia alrededor di 30 mil boca pa come.

“Nos ta contento cu ta inverti den e producto turistico di Aruba y ta contento semper cu inversion den hotel existente y ta na su lugar pa gradici sector hotelero pa preparacion pa sigui carga nos economia durante y loke ta mustra awor, despues di e pandemia.

Hopi di e hendenan aki y nan famia, ta dependiente di e proyecto FASE cu ta nan unico entrada, pero net awor Gobierno, lo a dicidi di duna permiso pa trece trahadornan di un otro pais pa bin traha aki, mientras cu mester a mira prome cuanto hende local lo por ta capas di haci mesun trabou aki.

Minister Andin Bikker lo ta duna permiso di estadia, mientras cu Minister di Labor, Glenbert Croes, lo ta duna di permiso di trabou, siendo cu no tin trabou pa nos hendenan local, locual sin duda ta algo hopi preocupante y simplemente no aceptabel.

Na mes momento, Gabinete Wever Croes a dicidi di ta stop prolongacion di permiso di hendenan estableci aki, kendenan si den un forma of otro, ta contribui na Aruba su economia.

Entre otro nos por menciona aki cu nan ta huur cas, nan ta paga belasting, nan ta contribui den tur forma na nos economia y nan yiunan cu nace aki y bay scol aki y ta hendenan cu ta completamente integra den nos sociedad, ta wordo trata totalmente diferente.

E hendenan aki kendenan ya ta estableci aki y ya a integra nan mes den comunidad, nan mester bay bek, pero Gobierno ta bira permiti pa importa otro trahadornan pa algun luna, comosifuera Aruba mes no tin hende pa traha den construccion.

Con e Gabinete aki por ta traha contra nos propio hendenan consistentemente asina?

No ta djis esnan cu permiso ta wordo seriamente perhudica, pero nos contratistanan local tambe y aki tin cu puntra si nan no por haya parti di e bolo? Nos tin metsla, carpinte, electricien y supervisor y cu e situacion akit a mesccos cu di di repiente nan no ta bon?

Fraccion di AVP lo dirigi un carta pa Minister di Husticia Andin Bikker p’e bin duna claridad riba e asunto aki ya cu e forma di traha aki, ta simplemente inaceptabel.

Gabinete Wever Croes nunca y no por proteha nos hendenan, maske ta na final di nan gobernacion y parse cu Gobierno mes kier baha su mes pronto, forsando pueblo pa manda nan bay cas ya cu aki ta bolbe resalta cu Gobierno ta simplemente sigui trata pueblo den forma inhusto p’asina beneficia nan new friends,” Parlamentario Robert Candelaria a declara.