Aumento di casonan di contagio cerca studiantenan Arubiano na Hulanda. Varios lo kier regresa Aruba pa sigui scol aki cu famianan

E situacion di Covid-19 na Hulanda, tambe tin un efecto impactante pa studiantenan cu ta na Hulanda y kendenan tambe ta pasando den momentonan sumamente fastioso cu hopi stress tur dia.

AWEMainta a ricibi informacion na Hulanda cu tin un aumento den casonan di contagio di studiantenan di Aruba den varios ciudad den ultimo luna y mey.

Ta papia cu e cifra aki lo por ta alcansando e cifra di mas di 100 studiante cu lo a test positivo pa Covid-19 y a rekeri isolacion y den varios caso tratamento mas profundo.

Den un cinco caso hobennan studiante a wordo hospitalisa, pero ningun a ser interna den sector di cuido intensivo, pero a logra di recupera mas rapido caminda varios di nan a bin bek Aruba pa un periodo y sigui cu nan recuperacion den seno di famia.

E situacion ta hopi “stressfull” p’e studiantenan ya cu nan bida mescos cu na tur pais rond mundo, a cambia formalmente y nan ta sinti un isolacion tremendo cu ta pone cu nan ta busca despues di tempo, un lugar pa bay y busca diverticion ya cu e presion na cas a bira insoportabel.

Informacionnan extra oficial ricibi pa di un señora di Aruba bibando mas cu 25 aña na Hulanda, tambe a wordo interna pa un periodo largo y e si a wordo trata den cuido intensivo, pero a logra na supera e situacion aki te cu el a bay bek cas, pero despues di casi tres luna den hospital.

Na Hulanda tin e proceso di vacunacion tambe tumando lugar, pero e cifranan di testnan positivo, no ta desminui loke tin autoridadnan sumamente preocupa.

Tin scolnan cu a habri nan porta, pero atrobe no ta tur scol y hopi studiante ta siguiendo scol on line loke ta duna nan ainda mas stress loke ta pone cu ya caba tin un grupo grandi di studiante cu a regresa Aruba y ta sigui scol on line aki nan mes.

Hulanda ta papia di extende su lockdown mirando e cantidad di casonan cu ta sigui drenta cu testnan positive, pero autoridadnan ta sigui algun progreso chikito cu ta dunando indicacion cu lo por spera mihor tempo mas dilanti.

Fuera di studiantenan tin hopi hende cu ta bibando y trahando na Hulanda, tambe a regresa Aruba ya cu caminda nan ta traha, nan no ta bon bini y tin cu traha for di cas, loke ta pone cu nan a regresa nan cas pa sigui traha di aki.

Mescos cu a sosode aki na Aruba cu celebracion di Dia di Himno y Bandera, ta sosode tambe na Hulanda practicamente tur fin di siman, esta di un pueblo cu kier sali y diverti, sali y core rond y mira algo otro cu solmente e murayanan di cas di tur dia.

Pa loke ta studiantenan cu a test positivo AWEMainta tabatin contacto cu tres famia cu a dicidi di manda busca nan yiunan bek for di Hulanda, despues cu nan a pasa nan periodo den cuarentena p’asina nan mes tira bista riba e hobennan aki mirando e susto cu nan a pasa aden.

Na Hulanda e proceso di test ta hopi rapido y ta cuestion di algun ora cu un persona lo haya sa si el a test postivo of negativo y den algun di e casonan aki, e studiantenan a test positive, mientras cu nan no a atende ningun actividad publico, pero ta pensa cu esaki lo a tuma lugar den un of otro supermercado