Conseho desastroso di Raad van State: Un mocion di desconfiansa contra Gobierno di Aruba

Pa: Victor (Toko) Winklaar



E conseho Consultativo di Reino, Raad van State a informa Gobierno Hulandes en particular Staatsecretaris Raymond Knopps y co-firmante Prome Minister di Aruba Evelin Wever-Croes cu e acuerdo pa un “Caribische Hervormings Entiteit” CHE cu nan a introduci pa Aruba ta contra Statuut, no ta cumpli cu su meta y no ta duna claridad riba ken tin cua responsalidad! Mescos cu COHO pa Curacao.



Di esaki Gobierno di Aruba en particular Minister President kende a bay di acuerdo cu algo contra e areglonan y relacionan estableci den nos Statuut di Reino. E introduccion di e asina yama CHE, no ta cumpli tampoco cu e meta cu e ta propone riba termino largo y ta kita e forsa pa haci propio cambionan for di e paisnan asina ta traha net contrario di e meta principal cu ta pa fortifica bon gobernacion y mihor finanza publico di e paisnan.

Banda cu e ta enpugna cu reglanan den Reino estableci. E ta un infraccion legal cu no por pasa por halto sin mas.



E conseho tabata uno cla! No manda e Rijkswet aki ni pa Tweede Kamer ni tampoco pa Parlamento di Aruba. Raad van State a mira varios punto cu no tabata coherente entre e meta cu dicho Rijkswet lo tin y con e lo alcansa esakinan.

Un desaster di ley cu Gobierno a firma sin mas, asina mes cu varios experto a avisa nan di esaki. Nunca segun nos den historia di Reino Hulandes tabatin un conseho asina devastador p’e co- firmantenan di e acuerdo aki cu ta Gobierno di Aruba y Raymond Knopps.

Locual ta remarcabel ta cu partido AVP en particular sres. Richard Arends y Mike Eman a mustra Gobierno di Aruba cu tin otro forma pa yega na un acuerdo sin cu mester bay hunto cu Hulanda den e ruta anti constitucional aki.

E conseho di mas di 20 pagina a bay den detaye riba e ineficacia, e inquietudnan ta aspectonan unda no tin claridad ken lo mester carga cierto responsabilidad.

Un di e partinan cu a hala atencion ta basicamente cu e Rijkswet presenta ta bay enpugna cu e Statuut di Reino hulandes cu ta regla responsabilidad di cada pais y nan organanonan manera Parlamento.



E ta un berguensa cu Aruba pa simplemente haya placa a bay di acuerdo cu un ley cu a resulta di ta un daño enorme na reputacion di e meta di Gobierno Hulandes y esun di Aruba.