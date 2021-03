Hoben di 12 a celebra su hacimento di aña dor di core marathon di 12km

Eza Arteaga a cumpli 12 aña recientemente y a dicidi di celebra esaki dor di core 12km largo, cuminsando fo’i D.T.I na Savaenta y cabando te Alhambra na J.E Irausquin Blvd.

Eza ta forma parti di e team deportivo ‘Jay’s Runners’ y tin apenas 1 aña mas o menos ta core c’e team. E idea aki, e hoben a bin cu n’e riba su mes como parti di un meta cu e tabatin pa un tempo caba.

Cant’i caminda por a mira un cantidad di hende cu auto dorna cu blaas di amistad y familiarnan cu a bin anima Eza Arteaga y e team cu a core hunto na su banda. Na fin di e marathon por a wak e hoben na yoramento di alegria y orguyo, di porfin a logra cu su meta.

Den un entrevista cu 297Sports e hoben a conta cu el a haya e experiencia hopi leuk y a gosa di dje masha.

Den su mesun palabranan, e tabatin esaki di bisa tocante coremento como deporte: “E ta lagabo relax hopi ora bo ta coriendo, bo ta sinti manera un alivio y e no ta lagabo drumi riba cama manera hopi hende ta haci sin haci nada. Kermen bo ta move.”

Pa ultimo Eza Arteaga a laga un conseho pa otro hobennan cu lo kier haci un deporte of haci e deporte di coremento tambe, “sigui bo soño, no laga nada stop e… You can do it.”