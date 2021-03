Lider di AVP, mr. Mike Eman: Mester tin vacuna pa tur cu kier

“Pa falta di sentido di urgencia, falta di vision, falta di dedicacion, capacidad y sigur falta di amor p’e ser humano, nos ta constata cu Gabinete Wever Croes ta fayando den ofrece comunidad un plan debido di vacunación rápido”, asina e líder di AVP, mr. Mike Eman a expresa. Pa Eman e solucion real t’e vacuna. Ey ta unda e zapato ta primi mirando cu te ainda no a haya bastante vacuna pa tur hende.

Eman: “E vacuna t’e solucion. Na otro paisnan unda e vacuna ta wordo duna den corto tempo por mira resultado di biaha”. Como ehempel Eman a mustra riba e maneho di Presidente Biden, kende cu na momento cu el a tuma rienda di Merca a priminti cu su meta ta pa cuminsa na vacuna 100 miyon hende den e prome shen dianan di su gobernacion y ya diahuebs el a anuncia di a yega e meta aki y pas’e prome cu e shen dianan ta tras di lomba.

LIder di AVP ta splica cu e no ta sinti e urgencia ey na Aruba. “E prioridad ey ta haci falta loke ta lamentabel. Como isla cu ta biba di turismo Gobierno mester trata na vacuna mas tanto hende posibel cu kier wordo vacuna. Mester respeta esnan cu no kier e vacuna. Pero si tin mas di 35 mil hende registra, anto mester bay over na yama nan lo mas pronto posibel.” Nos mester por a vacuna henter Aruba den un luna si a busca 110.000 vacuna y pone mucho mas punto di vacuna y traha mescos cu na Merca 24/7 riba vacunación.

Loke cu tin hende mas disgusta ainda ta cu esnan cu ta wardando pa basta tempo caba por mira riba medionan social con otronan cu no ta cuadra cu e criterianan exigi, si ta hayando e vacuna. Na hospital tin un cantidad grandi di pashent di Covid y esaki ta aumentando, e variantenan ta aumentando y e fayecidonan ta aumentando. “Papiando cu specialistanan nan ta informa mi cu e tratamento pa esnan cu tin e variante no ta di e efectivo ey manera tabata den cuminsamento.”

“Social distancing, tapaboca y laba man ta yuda, pero loke sigur ta duna e mihor resulatdo ta si mas tanto hende posibel tuma e vacuna. Eynan ta unda tin e falta di eficiencia. Un di e bentahanan como isla chikito, aparte di tin retonan, ta cu dor di nos tamaño nos por logra vacuna un cantidad grandi di hende den tempo cortico. Pero dor di e falta di sentido di urgencia pa atende cu e problema aki cu cada bes ta wordo benta bek riba nos pueblo cu tur sorto di reproche, e situacion ta keda manera e ta awor. Zundra tur hende y bin cu tur sorto di medida no ta yuda. Loke Gobierno mester haci ta papia cu Hulanda. Bisa nan cu nos ta biba di Turismo y nos no ta Hulanda cu por wanta golpi financiero, nos no tin agricultura, nos no tin industria, pero ta biba solamente di e entrada cu e turista ta laga atras.

‘Cada dia cu un restaurant ta sera, un hotel ta sera, un tienda ta sera…mas hende ta sufri na Aruba. Nos no por otro pasobra no ta tur hende ta vacuna ainda. Esaki p’e simpel hecho cu no tin un maneho suficiente pa percura pa tur hende wordo vacuna.’

Eman: “Un gobernacion cu tin credibilidad lo por a convence Hulanda hopi tempo caba cu e baranca aki ta depende pa 80% di Turismo. Gran parti di e empleadonan tin un aña ta bibanado riba 60% di nan salario, otronan tin unicamente Fase (di Hulanda), otronan ta biba di Rode Kruis. Esey t’e miseria cu ta reinando na Aruba aworaki. Un isla unda gobernantenan no ta visibel pa ningun hende. Solamente riba medionan social unda nan ta duna muestra di nan falta di liderasgo, nan falta di vision, nan falta di amor pa nan pais y nan pueblo. E ritmo riba cual nan ta bayendo ta devastador p’e pais aki. “Hopi dia caba mester a splica Hulanda cu nos ta depende di Turismo y cu e vacunanan mester yega y liher pa dentro di corto tempo nos por a vacuna tur hende cu kier e vacuna. “Ami lo a pone Rutte compronde esey hopi tempo caba”, Eman bastante preocupa a bisa. E falta di capacidad, vision y dedicacion y e forma mezquino di atende cu e situacion no ta yuda Aruba na nada”, e líder político a enfatisa.