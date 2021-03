Tin cu pidi Hulanda volumen grandi di vacuna y inicia un proceso di vacunacion mas efectivo

Como isla cu ta depende grandemente di turismo, cu ta define economia di e pais, sector laboral ta depende grandemento di dje, mescos cu aspectonan social y financiero, ta rekeri un plan di vacucacion nacional y rapido.

Diabierna atardi AWEMainta a haya informacion cu fraccion di AVP lo tabatin intencion di entrega un carta n’e representante di Gobierno Hulandes na Aruba, den cual ta urgi Gobierno Hulandes, pa yuda c’un proceso mucho mas rapido y extensivo pa loke ta vacunacion di tur hende na Aruba.

Lider di AVP, Mike Eman den un declaracion na prensa a mustra cu e falta di sentido di urgencia, pero tambe e falta di un vision, falta di dedicacion y capacidad, pero mas ainda e falta di amor pa pueblo, ta pone cu e proceso cu Gabinete Wever Croes ta ehecutando, ta fayando barbaramente.

Sin duda e solucion real p’e situacion cu e isla ta pasando aden, ta un vacunacion general den corto tempo, p’asina pueblo y comercio por haya un oportunidad pa start di nobo mas liher posibel loke n’e momentonana ki no t’asina, mirando cu te ainda Gabinete Wever Croes no a presiona pa haya mas vacuna mas liher p’asina caba di vacuna tur hende.

Lider di AVP a mustra cu e vacuna t’e solucion ya cu na otro paisnan unda e vacuna ta wordo duna caba den forma masal, por mira cu den orto tempo tin cierto resultado positivo.

Den un lucha serio cu e Covid 19 aki, ta rekeri tur esfuerso maximo y Gobierno di Aruba por a tuma ehempel for di Presidente Mericano Joe Biden, kende a pone como meta cu den e prome 100 dia di su presidencia, e planta pa vacuna 100 miyon habitante Mericano locual ya caba a wordo logra prome cu e periodo stipula a pasa bay.

Esaki ta contrario na loke Gobierno di Aruba ta haciendo, caminda no ta sinti e urgencia of determinacion di autoridadnan concerni pa haya entre 70 pa 80 mil vacuna rapidamente pa caba cu e proceso aki dentro di algun siman pa di e forma aki e pais por start up bek.

Na mes momento Mike Eman a mustra cu mester respeta esnan cu no kier ricibi e vacuna, pero si ta manera Gobierno ta mustra cu tin mas di 35 mil hende cu a registra, mester bay over pa percura p’e grupo aki haya e vacuna mas liher posibel.

Bou di e situacion actual no por permiti e proceso aki cana poco poco y lo tabata mas efectivo si a pidi 110 mil vacuna y pone mucho mas esfuerso p’esakinan wordo suministra na varios punto di suministracion, caminda hasta por traha pa algun dia around the clock si ta necesario pa trece trankilidad bek den pueblo.

E situacion aki AWEMainta a bin ta mustrando for di momento cu e proceso di vacunacion a inicia, caminda a yama e proceso aki como un show politico, cu hopi propaganda cu tin tinte politico na lugar di ta pone atencion n’e importancia di e proceso aki.

Por ehempel ya caba ta conoci cu Prome Minister Evelyn Wever Croes ta usando henter e pandemia aki como su promocion politico caminda hasta e tempo cu el a pasa den cuarentena cu e mes a impone siman pasa, tog a sigui bin dilanti pa su cara ta den publicidad den e temporada di campaña electoral.

Na lugar di enfoca riba e forma con pa culpa comunidad riba nan comportacion, di pone presion riba e sector comercial cu cantidad di medida di precaucion, masha dia caba Gabinete Wever Croes mester a atende cu e asunto di vacuna aki cu Hulanda, mustra riba e importancia pa haya tur e cargamento necesario p’asina suministra tur hende of gran mayoria, p’asina e trankilidad bolbe bek den e pais.