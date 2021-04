Carta di malversacion di fraccion di POR tin tres luna caba na Parlamento

Ex lider di partido MEP, Nelson Orlando Oduber tempo cu e tabata activo den politica a yega di bisa cu “tin hopi hende ta gaña muri pa mira cuanto hende ta bin nan entiero” y diamars merdia Prome Minister Evelyn Wever Croes y actual lider di MEP, ta un di e hendenan aki na cual Nel Oduber tabata referi na dje.

Den un intento pa mustra con integro su persona y su Gobierno ta, Evelyn a mustra cu ta hopi tristo cu cosnan a yega asina leu, cu su persona mester a bay entrega retiro di su Gabinete di inmediato.

Segun Evelyn e ta kere den integridad, e ta kere den bon gobernacion, haciendo un drama cu lo por gana un premio di Oscar pa Drama den pelicula si esaki a sosode na Merca.

Sinembargo den oranan di ayera mainta, a drenta informacion cu henter e asunto aki di trafico di placa di un cuenta pa otro cu segun MOT ta mustra bay malversacion di fondonan publico, e carta aki ta conoci for di tres luna pasa caba y cu esaki a drenta na Parlamento.

Cu otro palabra Presidente di Parlamento, sr. Ady Thijssen mester tabata na altura di e carta aki, di e sospecho di MOT riba e desaroyo incorecto aki, kende sin duda lo mester a pone Minister Presidente na altura di loke ta pasando.

Pues pa bin diamars merdia y hunga tur e drama cu a wordo hunga, simplemente ta bolbe mustra e tipo di mentalidad politico di Gabinete Wever Croes caminda awor tur cos ta mustra cu probablemente rasonnan politico, a spera e momento adecuado pa manda e Gobierno cas, den un intento pa scapa cara di e mal gobernacion cu e Gobierno a bin ta hibando.

Awor ta sali na cla cu hasta e rol di Minister demisionario Andin Bikker ta sumamente cuestionabel, ya cu ta den mesun lapso di tempo aki, el a pasa liderasgo di partido POR pa Alan Howell, mientras cu tur cos ta indica cu su persona tambe tabata bon na altura riba kico tabata pasando for di momento cu MOT a bati alarma.

Tin cantidad di cos cu no ta klop den e drama di diamars atardi ya cu na momento cu Prome Minister a dicidi di baha su Gabinete, no tabatin sentido mas pa entre otro un di fundadornan di e partido, esta Andin Bikker, aleha su mes for di e partido, mientras cu algun luna atras, ya caba el a entrega e partido na Howell.

E rol di Dellanire Maduro ta ainda mas sospechoso den cierto sentido, ya cu el a dicidi di declara su mes independiente den un situacion caminda ya caba tur Parlamentario cu ta sostene e Gobierno, ya no tin nada di haci mas, pues practicamente ta tur hende a bira independiente caba.

Mas curioso y den cierto sentido hasta ridiculo, ta cu e rol cu tanto Bikker como Maduro a trata di bandona compania dia Howell, pa motibo cu Ministerio Publico a anuncia cu tin un investigacion andando riba fondonan di e fundacion di fraktie di POR.

Tempo cu ex Minister Marisol Lopez Tromp a presenta acusacionnan serio contra di e ex Ministrer y ex Minister di partido POR, Otmar Oduber, nan no a mira nada malo cu nan lider tabata envolvi den cosnan cu lo no ta bon y ningun momento a dicidi di distancia nan mes di e persona aki cu a funda e partido.

Awor ta practicamente confirma cu tur dos candidato di POR aki cu a bandona e barco di Howell, lo a haci esaki como preparacion nan por subi lista di partido MEP, ya cu Bikker por a anuncia diamars caba cu e lo no ta den politica mas, mientras cu Maduro ta mustra di tin intencion di sigui su carera politico.

Informacion cu AWEMainta a logra di haya ta mustra cu ningun momento a informa e lider di partido POR, esta Alan Howell, cu Prome Minister Evelyn Wever Croes lo ta bayendo cerca Gobernador pa entrega retiro di su Gobierno, pues den un lapso di algun ora di diamars merdia, Howell no a bira un Parlamentario independiente, pero tambe solitario ya cu e lider di fraccion di POR sin ningun hende pa representa mas.