Partido MEP na lider di AVP: Nos Gobierno ta negocia cu Hulanda na un manera transparente y determina

Partido MEP un biaha mas a tuma nota cu Mike Eman di berdad ta perde conexion cu realidad y por bien ta cu esaki ta e consecuencia di e efecto cu luna yen tin riba e ex mandatario aki. Of simplemente e ta un persona sinberguensa y ciego pa bin na poder pa caba cu Aruba manera cu el a cuminsa haci. Danki n’e cambio cu pueblo a exigi, a haci cu Mike Eman no a logra su proposito pa hiba nos pais den bancarota total.

Y danki na Gabinete di señora Evelyn Wever-Croes, cu den apenas dos aña di gobernacion, cu esfuerso duro y determinacion, a crea un surplus den presupuesto di nos pais despues di hopi aña. Y apesar, cu den e ultimo aña cu a pasa y ainda, Aruba ta den un crisis mundial, nos Gobierno a sa di maneha e situacion den e pandemia cu determinacion pa nos recupera.

Partido MEP a tuma nota cu un biaha mas e lider di AVP a bay medionan di comunicacion bisando cu nos Gobierno ta zundra y bin cu tur sorto di medida. Algo cu un hende na tino di loke ta pasando den e pais aki y na mundo henter nunca lo a expresa. Contrario di Mike Eman, kende si ta cana rond plama e virus, nos Gobierno ta tuma medida pa cuida nos ciudadanonan cu ta mas vulnerabel di salud y esnan riba 60 aña.

Esaki ta un stimacion cu Mike Eman sigur no conoce.

Nos por a mira con Mike Eman den e ultimo dianan na un manera iresponsabel ta cana rond bishitando y brasando hende sin un tapaboca bisti. Esaki ta un comportacion sumamente iresponsabel. Cu e actuacion descabeya aki di e lider di AVP, solamente nos por mira casonan subi atrobe, mientras Gobierno ta trahando pa evita pa casonan subi, y esaki a logra den e di prome y di dos ola di Covid cu medidanan cu a wordo tuma.

Mike Eman tambe ta sinta wak con bon e Gobierno aki hunto cu Crisis Team ta manehando e crisis aki, y cu envidia e ta declara cu e Gobierno y Crisis Team ta trahando sin vision, dedicacion, capacidad y amor. Pero ta bon pa nos para un rato keto, manera cu nos Prome Minister a bisa den su disertacion den Parlamento dialuna ultimo, cu Mike Eman a demostra su falta di vision, dedicacion, capacidad y amor ora cu despues cu el a haya 8000 voto na 2017, el a nenga pa bay den Parlamento y traha pa pueblo, pasobra esey pa Eman ta mucho abou pa su persona. El a sinti su mes mucho grandi pa ta un Parlamentario.

Y comosifuera cu esaki ta poco, Mike Eman a bisa cu nos Gobierno a faya di negocia cu Hulanda. Segun Mike Eman, pa negociacion cu Hulanda haya mihor resultado, Prome Minister y algun Parlamentario mester bay sinta bou palo dilanti di Gobernador, cu caha di Insure pa no muri di hamber manera cu Mike Eman a haci na 2014.

Nos Gobierno ta negociando cu Hulanda for di day one di e crisis aki. Nos Prome Minister a bay Hulanda pa negocia cu Hulanda enbes di sinta bou palo bebe Insure y paga 1000 florin pa dia pa ambulance keda n’e sitio pa controla salud di Mike Eman. Pasobra definitivamente, di hamber Mike Eman no tabatin intencion di muri. Pasobra solamente ta un show el a haci pa hunga cu sentimento di pueblo un biaha mas.

Pa haya mas vacuna, pa haya subsidio, nos Gobierno a negocia cu Hulanda manera homber y muhernan para den nan sapato, fuerte y firme sinta na mesa. T’asina un Gobierno ta mustra vision, dedicacion, capacidad y amor pa su pais. Y asina nos Gobierno ta sigui negocia cu Hulanda tur dia. Y ta transparente cu henter pueblo con ta negocia cu Hulanda cu determinacion pa recupera nos pais. Sigur no bou di palo pa niun hende haya ni duele ni lastima, si no na mesa discutiendo loke ta mas mihor pa nos pais, segun MEP den un comunicado di prensa