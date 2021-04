Ultimo dia di e Natelling di Censo2020

Oficina Central di Estadistica kier a recorda e poblacion di Aruba cu ayera 31 di maart tabata e ultimo dia pa completa e cuestionario di Censo2020. Pa haya mas informacion, por tuma contacto cu e HelpDesk di Censo2020 di 8or di mainta te cu 8or di anochi. Por haci un afspraak pa wordo entrevista via telefon of por yena e cuestionario online. E HelpDesk ta disponibel na number di telefoon: 524-7433. Tambe por manda un Whatsapp na 566-4180 (solamente texto) of por manda un e-mail na census2020@cbs.aw.

E procedura pa yena e cuestionario di Censo2020 online ta keda igual cu aña pasa. Bishita nos website www.census2020.aw, click riba e tab di Cuestionario y usa e number di percela cu ta parece riba e recibo di WEB pa asina por habri e cuestionario y yena e informacion di tur persona den e hogar. Esnan cu no tin un number di percela propio, por tuma contacto cu e HelpDesk di Censo2020 pa asina por haya un codigo unico pa por yena e cuestionario online.

Awor mas cu nunca ta di sumo importancia pa haya un bista completo di e desaroyonan cu a tuma lugar den nos poblacion pa asina por planifica a base di datonan real y confiabel y a base di situacionnan actual den nos comunidad. Solamente di e manera aki por planifica pa un mihor presente y futuro pa nos tur. Aruba ta conta riba BO!