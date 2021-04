Aeropuerto di Aruba ta recupera 38% di cantidad di pasahero cu a sali na 2019 den e prome kwartaal di 2021, 41% mas pasahero a biaha na maart 2021 compara cu februari 2021

Awor e cantidad di pasahero cu a biaha for di Aruba pa luna di maart 2021 ta conoci y Aeropuerto di Aruba por duna un reportahe di su prestacion di maart y di e prome kwartaal di 2021.

Na maart 2021, Aeropuerto a atende un total di 47,664 pasahero cu a biaha for di Aruba, cu ta 41% mas compara cu februari 2021. Como resultado, durante e prome kwartaal di 2021 Aeropuerto di Aruba a procesa un total di 128,086 pasahero cu a sali for di Aruba (Revenue Generating Passengers) cu ta un recuperacion di 38% di e cantidad di pasahero cu a sali for di Aruba den e prome kwartaal di 2019 y 45% di e cantidad di pasahero cu a wordo procesa den e prome kwartaal di 2020.

Den e lunanan di januari pa maart 2021 103,758 pasahero a biaha pa Merca, 901 pasahero pa Canada, 10,378 pasahero pa Europa, 4,457 pasahero pa Antiyas Hulandes, y 8,299 pasahero pa Latino America. E cantidad total p’e prome kwartaal di 2021 ta 29% menos di loke a wordo premira p’e periodo aki. Compara cu e prome kwartaal di 2019 Aeropuerto di Aruba a recupera 38% di su cantidad di pasahero cu a sali for di Aruba durante e prome kwartaal di 2021.

Un averahe di e “outbound passenger load factor” (PLF) (E cantidad di asiento ocupa compara cu e cantidad total di asiento abordo di un avion ora un avion sali di Aeropuerto di Aruba) p’e mercado Mericano di 49% (*) e keda registra durante e prome kwartaal di 2021, mientras cu e averahe di PLF pa tur mercado tabata 51% den e mesun periodo.

Si compara esaki cu 2019 unda cu e averahe di PLF pa tur mercado tabata 85%, Aeropuerto di Aruba su trafico na salida mester crece mas ainda pa por yega e nivel di PLF prome cu Covid. (*Excluyendo de-densificacion di avion)

Durante e prome kwartaal di e aña aki, Aeropuerto di Aruba a ricibi un averahe di 21 buelo pa dia, menos compara cu 33 pa dia durante e mesun temporada na 2019. Den e mesun temporada na 2020 Aeropuerto a ricibi 26 buelo pa dia.

Basa riba e ultimo informacionnan disponibel, Aeropuerto di Aruba ta spera di recupera awor 49% di su trafico den 2021 compara cu 2019 yegando aproximadamente 620 mil pasahero cu ta biaha for di Aruba. Esaki lo nifica un aumento di 44% compara cu 2020 unda cu Aeropuerto a atende 430 mil pasahero na salida for di Aruba.