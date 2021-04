MEP a transforma un pais chikito manera Aruba den un infierno grandi

Bou di guia di partido MEP, un pais chikito manera Aruba, a para bira un infierno grandi, debi na tur medida cu Gabinete Wever Croes a impone contra pueblo, Melvin Tromp di partido AVP ta mustra.

“Tres aña y mey di engaño, di frustracion y di traicion, t’e resultado final di Gobierno di Prome Minister demisionario, Evelyn Wever Croes, ya cu nunca el a cumpli den nada cu el a priminti cu pueblo.

Na 2017 el a priminti pueblo di soluciona e situacion financiero sin medida, pero dos luna den Gobierno, Evelyn a aumentao BBO, a aumenta cantidad di otro impuesto rancando miyones for di cartera di pueblo, sin duna algo a cambio.

A priminti cu prijs di awa y coriente lo baha, pero al contrario a subi, mientras cu gasoline barata cu el a priminti cu pueblo lo haya, nunca a yega Aruba, mientras cu edad di pensioen cu su primo Glenbert a priminti di lo baha bek pa 60 aña, a sigui mesun cos sin cu algo wordo haci.

Un politico cu integridad nunca ta gaña su pueblo di e forma mahos aki, suta pueblo cu cantidad di medida, p’asina permiti esnan previlegia yega na Gobierno, si por biba bon, mientras cu pa pueblo mes no tabatin nada positivo.

Aña pasa Evelyn a marca historia politico di nos pais ora cu el a firma un acuerdo cu Hulanda, entregando autonomia di nos pais, entregando practicamente tur cos na Den Haag, caminda for di Hulanda lo dicidi kico ta bon of no ta bon pa nos pueblo.

Ta un berguensa di marca mayor, ta un dolor grandi pa pueblo sin duda ora cu nan ripara con atras nan a bay bou di Gobierno di Evelyn Wever Croes, ya entre otro su decision pa hendenan cu entrada abou lo no tin cu paga loonbelasting, CFT a manda su persona pa elimina esaki y e grupo aki tin cu sigui paga e impuesto aki.

Un pais cu tin mester di placa, su Prome Minister ta dicidi di kibra un contract cu por a duna e pais un suma di 300 miyon florin, pero Evelyn Wever Croes a pone su Gobierno paga oficina di su tata hopi placa pa nan anula un contract cu tabata na fabor di nos pueblo.

Kisas e promesa mas cruel cu no a cumpli cune y cu Evelyn herself a dicidi cu no por, ta ora cu Minister Glenbert Croes a sigura pueblo cu lo introduci un aumento di minimumloon, pero cu nunca a tuma lugar.

No tabatin placa pa pueblo, p’e hende humilde y trahador, pero compinchinan cerca di Ministernan, contract di huur pa sponsornan, pa nan si tabatin placa, pa nan si tabatin progreso.

Awor pueblo e siman aki a wordo confronta cu otro dilema serio, caminda ora cu na momento cu nan presenta cu receta di dokter na cualkier botica, nan no por haya nan remedinan sumamente necesario, ya cu Evelyn a priminti Hulanda di lo spaar 5 miyon florin pa luna riba cuido medico.

Un pueblo cu Gobierno di MEP a haci pober, un pueblo luchando contra di un pandemia di coronavirus cu a pone hopi di nan perde trabou, un pueblo luchando tur dia pa come, pa sobrebibi den e crisis cu tin, awor ta wordo confronta pa un Gobierno cu no sin sentimento, cu no tin respet pa pueblo y mas cu tur cos, no tin compasion cu su pueblo y ta malogra e hendenan aki, forsando nan busca placa pa paga pa remedy. Caminda hopi di nan no tin e placa aki na man.

Gobierno di MEP tabata otro berguensa pa nos pueblo, otro Gobierno abusador di pueblo cu a converti e pais chikito aki cu yama Aruba, den un infierno grandi di problema tur caminda, di desilusion den tur cas, sin perspectiva algun pa futuro,” Melvin Tromp di AVP a declara.