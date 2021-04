Nos tin cu sigui aplica disciplina pa nos bringa e virus

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, na ciere di e conferencia di prensa pa duna informacionnan tocante Covid 19 diabierna mainta, a haci un apelacion un biaha mas pa nos sigui cuida di e pandemia aki.

“Mi ta kere mi ta papia den nomber di tur esnan cu ta biba aki na Aruba. Nos tur ta cansa y fada caba di e Coronavirus, pero e virus no a cansa di nos ainda. E virus a cambia y awor nos ta den un situacion cu na Aruba tambe a cambia.

E variante Britanico tey y e malo ta cu e ta mas contagioso y mas mortal. Pero e bon ta cu nos sa con pa bringa e variante aki, pasobra e mesun armanan cu nos ta uzando pa un aña caba, nos tin cu sigui aplica cu disciplina y nos lo birnga e variante aki.

E armanan ta laba man lo mas posibel, uza handsanitizer, tene distancia di otro hende, no yega cerca, tene bo tapaboca bisti na tur momento y si bo tin un sintoma, isola bo mes y tuma contact cu bo dokter inmediatamente pa bo por bay test. Tambe tin e posibilidad pa registra via e website na unda bo lo haña un codigo pa bo bay test. Dus aworaki bo por registra mei anochi mes via e website y bo por bay test e siguiente dia mes. Esaki t’e armanan cu nos mester bay aplica pa bringa e variante Britanico.

Durante e conferencia di prensa nos a duna splicacion hopi amplio, cu data y cifras, dicon e medidanan no por wordo flexibilisa ainda. Mi sa cu esaki ta fastioso y decepcionante pa hopi hende y mi ta spera di por a convence boso cu e ta necesario ainda pa tin e medidanan aki in place p’asina por baha e cantidad di contagio. Mi ta spera cu nos por a logra convence bo di e seriedad di e situacion cu nos ta aden”.

Evelyn Wever Croes a finalisa pa pidi pasenshi, nos ta drentando un fin di siman y e sa cu pasenshi ta un cos dificil, pero e ta pidi pasenshi un poco tempo mas. Si tur cos bay bon pa juni nos lo tin 85% di nos comundad vacuna. Ta poco siman mas falta. Tanto sacrificio cu nos a haci un aña largo, aworaki mi ta pidi un poco mas di pasenshi. Cosnan ta mehorando, nos ta wak e luz na final di e tunel.

E vacunacionnan ta bayendo bon y ta bay amplia e capacidad na San Nicolas. Bo no mester ni pidi afspraak, bo por yega y registra pa vacuna di biaha.

Nos ta recuperando economicamente, nos a haña bon noticia di FITCH tambe cu a mehora nos rating di negativo pa stabiel. FITCH mes ta confirma cu e miranan pa futuro ta stabiel pa Aruba. No ta e pais di mas grandi of mas poderoso ta vence e coronavirus, ta e pais cu ta demostra mas disciplina. Ban demostra disciplina. Ban mantene nos mes n’e reglanan, pasobra nos ta stima nos mes, nos famia y Aruba”, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a enfatisa.