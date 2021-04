Partido AVP lo presenta un lista cu 12 candidato nobo y c’un plan di gobernacion solido

Pa ultimo tres aña, partido AVP a bin ta haciendo estudionan profundo riba diferente nivel pa loke ta un plan di maneho di e partido rumbo pa eleccion 2021, caminda hopi experto, profesionalnan bon prepara, a traha riba diferente plan cu lo ta cla dado caso AVP logra haya mandato pa goberna e pais.

Plannan concreto y e vision ta practicamente cla contrario n’e Gobierno cu a caba di baha su mes siman pasa, cu a crea un caos increibel den desaroyo di Aruba, pa falta di vision y falta di capacidad pa goberna.

Partido AVP ta trahando for di basta tempo y for di momento cu Congreso di e partido den forma di aclamacion total, a bolbe haci apelacion riba Mike Eman pa dirigi e partido loke el a acepta tambe y for di e momento ey a cuminsa prepara diferente estudio p’asina atende cu necesidadnan di un pueblo cu tin hopi necesidad di atencion.

Pa tres aña y mey di Gabinete Wever Croes, pueblo a wordo neglisha, pueblo a wordo castiga y pueblo a wordo haci pober c’un serie di medida cu a ranca miyones for di cartera di pueblo y for di comercio den su totalidad.

Awor den porta di eleccion, partido AVP ta trahando pa presenta un lista cu hopi cambio y mientras cu ainda oficialmente e partido no a anuncia e cambionan aki, cual lo sosode den proximo dianan, AWEMainta a wordo informa cu e partido lo pasa den un transformacion grandi.

Un transformacion caminda e partido lo presenta un total di 12 candidato nobo y kisas ainda mas p’asina sigui cu e trabou di esnan cu sea a dicidi di retiro of cu no kier sigui den politica.

Entre otro si analisa e lista di partido AVP den ultimo eleccion, tin cu mustra cu candidatonan di 2017 manera dokter Alex Schwengle, kende tabata number 8 y Richard Visser kende tabata number 9 riba e lista, lo no ta riba e lista pa eleccion di juni benidero.

Otronan manera Carlos Bernudez no 14, Sandra Brown no 15, Clarisca Velasquez no 17, Clayton Croes no 19, Lorna Varlack no 20, Chris Dammers no 21, Donny Rasmijn no 23, Jeffrey Kelly no 24, Rene Herde no 27 y Norman Roos no 28, AWEMainta tin indicacion cu nan lo no participa den e proceso electoral di luna di juni loke ta pone cu partido AVP mester introduci candidatonan nobo.

P’e proceso aki ya caba AVP a bin ta trahando pa algun aña caba y lo presenta candidatonan nobo cu sin duda ta gosa di gran confiansa den comunidad, hendenan bon prepara, entre nan hopi profesionalnan hoben cu tin un bon participacion di e formacion di e vision nobo di e partido.

AVP sin duda lo presenta un lista c’un combinacion di politiconan hoben bon prepara, kendenan a forma parti di e proceso di crea e vision nobo, un vision pa solucion p’asina por atende cu e situacion cu e pais y henter pueblo ta pasando aden despues di tres aña y mey di mal gobernacion di Gabinete Wever Croes. No por bisa ainda con e lista lo ser forma ainda, pero partido AVP lo tin un lista combina di politiconan cu hopi experiencia y cu conocemento caba di gobernacion hunto c’un grupo di hoben y expertonan bon prepara cu sin duda ta cla pa atende cu e retonan grandi cu pueblo ta confrontando.