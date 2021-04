Prome Minister demisionario lo usa pandemia pa influencia campaña di otro partidonan

Ayera mainta Prome Minister demisionario y lider di partido MEP, Evelyn Wever Croes, a confirma loke den e circulo politico ya ta bisto y conoci caba, cu e no ta sincero cu pueblo y un biaha mas ta sigui haci maniobranan pa trata di crea un desaroyo politico bentahoso p’e proceso electoral na luna di juni proximo.

Ayera e lider di MEP como Prome Minister a dicidi di prolonga medidanan cu el a implementa dos siman pasa un serie di medida adicional, caminda ya caba AweMainta a mustra cu algun di e medidanan aki, tin un nificacion politico nan tras.

Sigur pa loke ta punto di actividadnan publico cu a wordo atendi caminda a dicidi cu actividadnan drive by y di drive thru, no ta ser permiti y esaki a ser mira como un medida politico despues cu e lider di MEP a tuma nota ci e reaccion cu partido AVP tabatin riba dia di celebracion di 18 di maart y despues ora cu el a manda Gobierno cas, caminda centenares di hende a bin Cas di Partido pa mustra nan alivio cu Evelyn a baha kisas e Gobierno mas malo den historia di e pais.

Ayera mainta e Prome Minister demisionario a bolbe alarga e medidanan aki, pues no tin tin actividad di drive by of drive thru caminda e pensamento politico ta bisto tras di esaki, den su empeño pa evita cu AVP ta sigui gana den momentum despues di e ultimo desaroyonan politico cu su persona mes a crea.

Ayera mainta segun Evelyn, el a mustra cu reglanan pa campaña electoral ta esencial pa evita plamento di e virus Covid-19, pero ya ta conoci cu politiconan di MEP si ya ta bishitando cas di nan votadornan, caminda riba social media nan mes ta post e reunionnan aki como propaganda politico.

Pues e politiconan di e propio partido MEP no ta atende nan mes n’e medidanan cu Evelyn ta impone, mientras cu tambe el a anuncia cu scol lo cuminsa atrobe dialuna benidero, despues cu el a considera cu diferente scol tabata un tipo di ‘spreader’ di e virus aki.

MEP no tin algun concreto pa trata di convence pueblo pa sostene e partido pa un otro termino ya cu realmente si pasa den barionan rond Aruba, no por mira ningun logro of proyecto cu Gabinete Wever Croes a traha of duna pueblo, net nada.

Awor ta usando e pandemia como escudo politico, tratando di limita e daño sufri p’e mal maneho cu su Gobierno a hiba, pero ta imposibel p’e lider di MEP spera cu pueblo no ta sinti e dolor di e abuso cometi por ehempel di kita un cantidad di remedi cu pueblo tabata haya p’asina tende cu nan dolor y salud.

Pueblo ta sufriendo y no tin escudo p’e lider di MEP sconde su fracaso di t’esun culpabel di a comete e crimen aki contra salud di pueblo, algo confirma pa Hulanda.