Ki responsabilidad abo kier carga?

Tempo cu e refineria a sera na un forma abrupto na maart 1985 cu consecuencianan dramatico, nos Gobierno a busca UNDP (United Nations Development Program), Pannell Kerr & Forster y Hulanda a manda IMF pa bin analisa e situacion y kico por ser haci rapidamente pa ‘jump start’ nos economia.

Tanto UNDP y Pannell Kerr & Forster a bisa, mirando cu nos no tin material prima, e unico alternativa directo t’e Plan Sasaki cu ya tabata den ehecucion. Alabez redobla e cantidad di kambernan di hotel, pues busca solucion den turismo. IMF logicamente a manda nos baha gastonan y tuma medidanan cu a costa nos eleccion di 22 di november 1985, pero a salba Aruba su introduccion di Status Aparte 1 januari 1986.

A bin un Gobierno na 1986 di 4 partido cu a dicidi cu ta duna ‘back to back guarantee’ di Gobierno, no pa redobla, pero triplifica e cantidad di kambernan di hotel, cu hopi bez hopi trahador di exterior, segun ex-Prome Minister Nel Oduber.

INDICADORNAN FINANCIERO

“Mi tin cu bisa cu desde 1986-2009 nos situacion su indicadornan financiero segun IMF, Standard & Poor y Fitch tabata basta bon. Cu tabatin riesgonan tuma pa desaroya nos economia cu a costa nos placa manera e garantianan, ta parti di locual no a bay bon.

Nos te 2009 – a pesar cu Gabinete Eman a firma na 2001 cu Hulanda cu nos no mester placa pa ayudo pa desaroyo mas – esaki nos a sobrevivi. No obstante tur esaki nos no a pidi Hulanda desde 1986 fia nos placa y nos tabata haci hopi cos nos mes cu excepcion di e FDA, unda nos cu Hulanda ta pone placa pa cierto proyecto importante cu no ta nos ‘eigen huishouden’.

MALGASTAMENTO DI PLACA

Despues di 2009 pueblo a pone un Gobierno cu den a penas 8 aña a redobla nos debe, pero sin percura pa nos economia por genera suficiente placa pa paga bek. Fuera di malgasta placa, a fia pa loco, unda Gobierno a bin cu e proyectonan PPP cu a hinca nos den 25 aña cu 2 biyon florin extra na debe unda pa aña nos lo keda paga na interes so mas di 300 miyon florin y cu actualmente nos debe ta na 145%.

Ningun di e proyectonan PPP aki a resulta productivo, cu otro palabra ta trece placa aden.

Na Merca mes e estadonan manera na Florida ta laga sector priva construi careteranan cu ta costa hopi placa. Asina nan por cobra ‘tolgeld’ ora bo ta haci uzo di e careteranan. Aki ta gratis segun bo ta kere, pero pa aña so bo ta keda paga 85 miyon florin, plus interes durante 25 aña largo.

KICO ABO LO HACI?

Fuera di e Mega Giga debe aki, ata un pandemia a dal e Gobierno cu a sinta na 2017 hopi duro mes financieramente. Nos economia a casi paralisa cu hopi hende sin trabao, comercio den problema y menos entrada pa Gobierno.

Turismo, nos pilar economico a sufri hopi mes. No a keda nada otro cu tur e debenan y cu menos entrada di acerca Hulanda pa prestamo, unda ya nos a caba di fia e di 5 tranche pa paga salario, yuda esnan sin entrada y tambe comercio.

Mirando cu ya e debe tabata grandi y keda fia di Hulanda cu awor ta nos unico opcion, con abo lo bay mitiga e situacion? Kico abo lo haci? Abo lo kita tur e medidanan? Y di unda bo lo haya placa pa Gobierno sigui draai? Con abo lo yuda crece e economia y con cu kico?

MOMENTO DI BERDAD A YEGA

Mi ta kere e momento di berdad a yega pa caba cu engaño y manipulacion di pueblo cu ta den hopi dolor. Laga Banco Central bisa con nan ta mira e debe grandi aki, na cuanto % nos economia cu mester crece pa crece nos GDP, pero den kico fuera di e unico alternativa cu ta nos turismo?

Un cos si, si nos no practica disciplina propio, cuida otro y yuda core cu e pandemia y sigur fia di Hulanda nos lo keda cu un autonomia tur manca y lo bira un pais completamente dependiente y na merced di Hulanda. Esey bo kier? Esaki ta un contribucion pa yuda bo pensa p’e proximo eleccion. Corda esun cu kier bay cielo mester muri prome y te awe ningun otro hende lo ta dispuesto pa muri pa bo. Tur cos bo haci tin consecuencia y un prijs pa paga pe”, Nel Oduber a splica.