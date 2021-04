MEP no por sigui goberna cu un sospechoso acusa di a malversa fondo di pueblo

Durante su discurso di lansamento di e candidato nobo riba lista di MEP, señor Marco Berlis, lider di MEP y Prome Minsiter di nos pais, señora Evelyn Wever-Croes, a enfatisa e importancia pa Partido MEP pa un biaha mas conta cu e sosten di nos pueblo den e proximo gobernacion y a splica e motibo pa cua a entrega retiro di Gobierno luna pasa.

Dia 30 di maart Gobierno a entrega retiro debi cu Ministerio Publico a acusa un di e lidernan di coalicion, señor Allan Howell di Partido POR, di malversacion di fondo publico. Pa un Gobierno cu ta carga integridad halto riba agenda, esaki ta algo cu a sacudi Gobierno y Partido MEP en general.

Prome Minister, despues di delibera internamente, y delibera cu señor Howell, el a dicidi cu e ta keda Parlamentario maske cu e ta un sospechoso acusa di a malversa fondo di pueblo, a dicidi cu no por sigui goberna. Gobierno no por wordo sosteni pa un miembro cu ta un sospechoso.

“Como persona mi conoce y mi ta aprecia su cooperacion, mi ta desea e y su famia forsa. Pero como gobernante, ami cu SI ta kere den integridad, no por sigui wanta na un posicion di Prome Minister, atachando e integridad di Parlamento y coalicion”, lider di MEP a duna di conoce.

Lider di MEP a trece e aclariacion aki dilanti den e ocasion na lansamento di candidato nobo, pasobra ainda tin persona cu no ta compronde realmente e motibo, y tin otro cu ta bruha tera.

“E motibo cu nos a entrega retiro ta simple: Nos no kier sigui goberna cu un sospechoso. E ta daña tur e imagen y bon nomber di Gobierno. Integridad ta algo cu bo tin of bo no tin. Awor nos ta wak padilanti. Eleccion ta dia 25 juni.

MEP tin un lista fuerte caba, no tin necesidad awor pa hopi cambio. Candidatonan cu a sa di profila nan mes, y den tur humilidad mi ta bisa esaki: Nos a demostra cu nos por goberna e pais aki den temponan dificil, y den temponan extremadamente dificil manera e pandemia mundial”, lider di MEP a enfatisa.

Pais Aruba awor ta para dilanti un decision grandi pa scoge su siguiente Gobierno. Partido MEP a demostra ta con tin cu goberna den tempo dificil y den tempo di pandemia. Cu sosten di pueblo di Aruba, Partido MEP lo sigui traha na bienestar di nos pueblo den e proximo gobernacion. Cu bo nos ta avansa. Cu bo voto, nos ta avansa.