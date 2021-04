Ministerio Publico pa di dos eleccion sigui actuando como partido politico

Pa: Victor (Toko) Winklaar

No tin otro forma pa splica e funcionamento di Ministerio Publico diadomingo ultimo, ora cu a bay over na detene e hoben dama R.R. como parti di e investigacion den caso di Avestruz, mientras cu dialuna mainta a detene un di dos persona, e homber J.F. relaciona cu e investigacion aki.

Na luna di october di 2019 AWEMainta despues di otro accion cu Ministerio Publico a hiba na cas di ex Minister Benny Sevinger, nos a señala caba cu Ministerio Publico ta lantando hopi duda den su credibilidad ora cu ta net durante di campaña electoral, e tipo di actividadnan aki ta wordo ehecuta.

Ya caba prome cu eleccion di 2017, Ministerio Publico a actua y detene y interroga Paul Croes, kende tabata Minister den Gabinete Mike Eman, algo cu e tempo ey caba a crea e impresion cu tanto Ministerio Publico como Landsrecherche, ta actuando den un forma caminda politica e infiltra e dos entidadnan aki.

E duda den e rol cuestionabel di e forma di procede di Ministerio Publico y Landsrecherche diadomingo ultimo tambe, a bira mas grandi sigur despues cu practicamente Gobierno demisionario di Evelyn Wever Croes, practicamente no tin argumento valido pa hiba un campaña efectivo mirando e maneho cu a wordo hiba pa ultimo tres aña y mey.

AWEMainta a yega di spierta pe situacion aki na 2020 y hasta a anticipa cu MO lo por bira un factor politico den e proceso electoral, usando e pretexto cu ta un investigacion comun y coriente riba un caso serio.

Awor un biaha mas, mientras cu AWEMainta den un publicacion for di algun luna atras a mustra cu ta di spera cu Ministerio Publico lo no transforma sum es den un tipo di “aliado politico” ata e mesun situacion cu na 2017 ta bolbe presenta su mes.

Un tipo di maneho dudoso sigur den e forma di procede, cu ta lanta den gran parti di comunidad, e impresion cu Ministerio Publico ta wordo guia y dirigi pa podernan politico, sea aki na Aruba of for di Hulanda, ya cu no por ta coincidencia cu ta net awor den porta di eleccion, cu proceso cu a wordo adelanta ora cu Prome Minister Evelyn Wever Croes a dicidi di baha su Gobierno, cu net awor Ministerio Publico ta sigui procesa e investigacion den caso Avestruz.

Un caso cu tin mas c’un aña andando, caminda a tene varios buskeda den cas di varios hende, pero caminda e lentitud di e investigacion, a bolbe habri caminda pa duna grandi den loke Ministerio Publico ta haciendo un biaha mas, ya cu den e caso na 2017 contra ex Minister Paul Croes, tambe a bay riba un tipo di “evidence hunting”, buscando cosnan cu nan no tabatin, buscando algo pa bay tras di un politico caminda inicialmente a pensa riba un totalmente otro rumbo.

Den e tempo ey Ministerio Publico a ehecuta un tipo di “witch hunt” buscando hendenan pa testigua contra di e politico, formulando scenarionan den cual e testigonan cu nan a busca, a practicamente wordo intimida y presiona den un sistema casi ilegal.

Un sistema di presiona legalmente testigonan mescos cu a haci despues tambe den un investigacion pa robo di radio di polis, serando hende pa algun dia, hungando e wega sicologico te ora cu gara e hendenan aki den nan momento mas delicado.

Diadomingo atardi Ministerio Publico a bolbe mustra un debilidad of mihor bisa, un tipo di actitud abusado, ora cu nan a bay Aeropuerto Reina Beatrix, no pa evita c’un persona lo por huy for di gara di husticia, pero pa detene un ciudadano Arubiano ora cu el a regresa for di exterior.

Dilanti di tur hende, usando e poder di publicidad, Ministerio Publico a bay detene un dama hoben, kende tambe nan por a sigui su tras y detene ora cu e persona aki a yega su cas aki na Aruba.

Ministerio Publico por bisa a logra su proposito, sea hudicial of politico, kisas ambos ora cu e detencion a tuma lugar y den cuenta di algun minuut, e noticia di e detencion a plama rond Aruba na un momento cu politiconan tabata druk bishitando cas di votadornan.

E forma di procede aki ta sin sentido, e no tin logica ya cu e persona cu a wordo deteni na aeropuerto, no tabata tratando di huy for di e isla, pero pa regresa su cas y henter e drama cu autoridadnan a hunga na aeropuerto, ta simplemente algo sin sentido.

Loke tambe ta crea hopi duda den e proceso of actuacion di Ministerio Publico autoridadnan policial, ta cu esaki ta bin net na un momento cu e partido di oposicion, AVP, tabata anunciando un candidato nobo, na momento cu esnan di e partido tabata bishitando hende y papiando cu hopi hende.

Un accion cu ta mustra riba e momento cu Gobierno a dicidi di implementa medidanan nobo, ora cu AVP a celebra 18 di Maart den un forma impresionante, cu hopi hende circulando rond di Cas di Partido, igualmente ora cu Evelyn Wever Croes a baha su Gobierno y cantidad di hende a bin celebra n’e mesun cas aki di AVP y diabierna ultimo ora cu Gobierno e extende e prohibicion pa actividadnan di drive thru y drive by. Ministerio Publico sin ta oficial, practicamente a anuncia su participacion n’e di dos proceso electoral di Aruba, ora cu nan a haci esaki na 2017 y awor ta haciendo mesun cos na 2021.