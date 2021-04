No por papia cu trahadornan lo bay cas cu mas placa den cartera si esaki no t’e caso

Durante di e conferencia di prensa di sindicatonan di trahadonan publico, a bolbe resalta e hecho cu Gobierno no ta mustrando e sindicatonan aki e respet necesario ya cu Prome Minster ta duna un impresion eroneo di loke tabata resultado di e reunion diaranson atardi.

Presidente di sindicato SIMAR, Josephine Albertus, a mustra cu entre otro a atende e asunto di FASE cu t’e motibo pa cual trahadornan publico tin cu entrega 12.6% di nan salario, pero segun Gobierno, dentro di poco esaki lo wordo cambia pa TIO.

Di un banda Minister Glenbert Croes ta indica cu FASE lo sigui te cu fin di aña sperando cu p’e tempo ey Gobierno lo ta cla cu TIO, mientras cu pa loke ta aña 2020, trahadornan publico caba a entrega 43 miyon florin, pero awor Gobierno ta papia cu lo bay aumenta e suma cu ta duna esnan cu no tin trabou.

Sindicatonan no tin claridad riba e asunto aki ya cu Gobierno ainda no por splica mucho cla con lo financia TIO, si t’e trahadornan lo tin cu sigui entrega parti di nan salario of si Hulanda lo bay financia esaki a base di un prestamo.

Na final di e reunion no tabatin claridad riba esaki y loke ta haci e situacion ainda mas cuestionabel, t’e hecho cu Prome Minister ni Minister di Labor n’e momentonan aki, por mara e proximo Gobierno na un decision ya cu nan tur dos ta Ministernan demisionario y no por tuma ningun decision cu lo ta afecta e maneho cu e Gobierno nobo tin cu sigui despues di eleccion na luna di juni.

Notabel t’e hecho cu Prome Minister nunca a dialoga cu sindicatonan riba e asunto aki, a yega hisa pone y awor ta tene e prome dialogo pa bolbe bisa mesun cos, esta cu trahadornan publico tin cu sacrifica parti di nan salario.

Un otro asunto cu tambe a hala atencion di hopi hende t’e hecho cu Prome Minister ta papiando cu lo bay tin un otro structura pa loke ta reduccion salarial cu loke tin awor y hasta e mandatario tabatin e curashi di declara cu e sistema nobo di entrega, ta pone cu trahadornan publico fin di luna, lo bay cas cu mas placa den nan cartera.

Na prome lugar ya caba Gabinete Wever Croes a kita placa for di nan salario, ta solamente si dicidi di no sigui cu e reduccion di 12.6% y riba dje duna tur trahador publico un aumento, e Minister por papia di cu trahadornan lo bay cas cu mas placa fin di luna.

No tin forma pa acomoda e trahadornan publico, ya cu ainda Gobierno actual tin un situacion caminda por a corta otro caminda y no ta haciendo esaki, ya cu ta tempo di eleccion y Ministernan no kier perde sosten di votadornan.

E sindicatonan no a keda contento cu e reunion, no a keda contento cu e forma cu Prome Minister Wever Croes ta trata di hunga su wega politico, papiando di un reunion positive, mientras cu ainda ningun hende a mira algo positivo cu e trahadornan publico lo ricibi loke nan a duna caba bek.

A bolbe keda confirma si awor p’e propio sindicatonan, cu Prome Minister simplemente no ta sincero ora cu e tira e asunto di reduccion di salario den scochi di Hulanda, ya cu Knops a mustra caba na Parlamento Hulandes, cu esaki ta un idea y decision di Gabinete Wever Croes ya cu mescos cu no a hiba nunca dialogo cu sindicatonan riba e medida aki, ta mustra cu tampoco Prome Minister a hiba dialogo cu Hulanda riba esaki, pero simplemente a informa cu esey t’e medida cu su Gobierno ta bay tuma.