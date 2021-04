Retiro mesora pa gerente di Colombian Emeralds International

Corte di Hustisia Comun cu sede Còrsou, pero cu poder pa dicta veredicto den tur caso di apelacion riba e islanan di èx Antias, e siman aki a dicta veredicto den un caso cu a cuminsa for di 2018.

Ta trata di un caso caminda e doñonan di Colombian Emeralds International N.V., a duna un señora Venezolana kende tabata den servicio como director for di 2012 retiro inmediato pa un litania di iregularidad y fayo cu el a cometé.

Den Corte di Promé Instancia e señora a pèrdè e caso na mei di 2020, pero el a apelá y e siman aki e alto tribunal a publicá e veredicto.

E señora a apelá riba shete punto contra doñonan di e negoshi pidiendo Corte pa anulá e promé veredicto y condená e empresa pa tur gasto.

E empresa a persisti pidiendo Corte pa confirmá e sentencia pone e señora paga 10.500 florin di perhuicio cu el a causa e compania.

E señora tabata den servicio di e joyería for di juni 2012 y a haña retiro fin di 2018 – cu pago- pa un litania di iregularidad como directora di e joyería.

Ta sosode cu na 2011 e doñonan a autorisá e señora pa cumpra un Hyundai Tucson pa Afl. 48,480 y e doñonan a pag’é 35,000 florin pe outo bira di compania pa su uso personal.

Na april 2018 e señora a dal cu e auto, pero no a informa compania di seguro y na final a logra bende e chatara pa 6000 florin.

E no a informa e doñonan cu el a bende e auto cu el a dal y no a bisa nan cu seguro no ta paga, pasobra e tabata core cu un rijbewijs Venezolano cu no ta válido na Aruba.

MERCANCIA CU FALTA

Durante un inventario nan a sinti falta di varios prenda cu no mag falta den e tienda, pero cu el a laga cliente bai cune pa mira si nan ta gusta nan. Nunca mas nan a retorná e prendanan. Ademas e tabata fia prenda pa uso personal.

E joyeria tabatin un politica dl duna regalo, pero no mas caro cu 125 dòlar, pero e señora tabata duna regalo pa loco.

Ademas e tabata usa e tarheta di credito di compania demasiado pa cosnan personal pagando cuenta di telefon y cuminda na hotel. Pasobra e ta mal pagado di su cuenta personal di telefon, SETAR a sera e liña di e joyeria.

E tabata usa un agencia di publicidad di su ruman y otro di su tata pa traha pe joyería.

Pa colmo despues di e accidente cu e auto di compania Polis a informá e doñonan cu e tabata burachi dia el a dal auto. Seguro naturalmente a nenga di paga y pa mitiga e daño, e señora a laga un mecanico bende e auto di compania sin informa e doñonan.

Pa colmo e mecanico a bende e auto pa 6000 florin cu e señora a pone riba un otro cuenta cu no ta di e joyeria.

Ademas e tabatin e curashi pa laga e joyeria paga e huur di un auto di huur dianan cu e auto no tabatey mas.

Corte di Husticia no a pèrdè mas tempo cu e caso y a condena e señora pa paga tur gasto e doñonan.