Sindicatonan nada contento cu declaracion di Prome Minister despues di reunion

Prome Minister demisionario a reuni cu sindicatonan di trahadornan publico diaranson atardi relaciona cu aspectonan salarial y a dialoga supuestamente riba e reduccion di salario pa yuda esnan cu a perde nan trabou, cu e Proyecto di FASE.

Ayera mainta sindicatonan SEPPA, SIMAR, SPA y SADA a convoca un conferencia di prensa cu a tuma lugar na sede di SIMAR unda a duna nan parti riba e reunion cu Gobierno cual a ser yama despues cu a scucha declaracion cu Evelyn Wever Croes a duna na prensa despues di e reunion.

E sindicatonan a cuminsa pa mustra cu na prome instante no tabata intencion di duna declaracion riba e reunion, pero a keda sorprendi riba e informacion cu Prome Minister a duna, entre otro indicando cu tabata reunion masha fructifero.

Sinembargo segun e sindicatonan, ningun momento por papia di un reunion fructifero ya cu no a yega na un decision of palabracion definitivo, mustrando cu loke Premier Wever Croes a declara, no ta cuadra cu berdad ya cu no a yega na ningun acuerdo.

A pone enfasis cu ora cua reduci salario di trahadornan publico den tur sector algun luna atras, Gobierno no a haci apelacion riba e sindicatonan, tampoco a sinta na mesa cu sindicatonan pa yega na un acuerdo caminda lo por a atende e asunto di solidarismo.

Gobierno a pusha e 12.6% den stoma di ambtenaarnan y e decision aki tabata uno tuma unilateral caminda Prome Minister simplemente no tabata sincero riba e punto aki tampoco pasobra sindicatonan no tabatin nada di bisa riba e asunto aki.

Na mes momento e sindicatonan a mustra cu e declaracion di Evelyn mustrando cu e reduccion salarial di 12.6% cu esaki tabata un condicion fuerte poni dor di Hulanda, e lidernan a mustra riba declaracion di Secretario di Estado Raymond Knops recientemente caminda den un reunion cu Eerste Kamer, kende a confirma cu ta Gobierno di Aruba, esta Prome Minister a trece e proposicion aki dilanti.

Ningun momento Hulanda a trece e punto aki riba mesa of a pone como condicion pa duna prestamo y a mustra cu pueblo tin derecho di haya sa kende ta papia berdad y cu ta keda na cada ken kere esaki y pa tal motibo e sindicatonan a trece claridad riba e punto aki.

No ta for di awor e sindicatonana bin ta pidi un reunion pa negocia riba e reduccion di salario di ambtenaarnan y otro funcionarionan di 12.6%, ya cu den e cumbre di prome di april ultimo, a bolbe solicita un biaha mas pa un reunion.

E lider di sindical di Douaneronan, Eduard Maduro a mustra entre otro cu semper mester a mendiga pa un reunion cu Gobierno cu SADA tin un aña y mey sin sinta cu e Minister bou di cual nan ta resorta, esta Xiomara Maduro y ta dia 8 di april ultimo, a manda bolbe manda peticion pa sinta cu Gobierno y a haya contesta cu esaki lo tuma lugar dia 13 di april.

No a yega na ningun conclusion ainda, ningun acuerdo, pero Prome Minister a dicidi di sali bin dilanti y duna un declaracion cu no ta cuadra cu berdad loke no a cay den bon tera cerca e sindicatonan ni nan miembronan.