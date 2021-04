Alvin Molina ta subi riba e lista prestigioso di partido MEP

Diabierna mainta, Partido MEP a lansa su di 2 candidato nobo riba cu ta e subi lista victorioso y prestigioso. Señor Alvin Molina di 45 aña. Señor Molina a nace y biba na San Nicolas y a studia na Nederlandse Politie Academie na Apeldoorn pa bira Inspector di Polis. Señor Molina den su prome discurso como candidato a expresa di ta sinti un gran pasion pa su trabou na unda el a wordo forma pa sirbi nos comunidad como Polis.

Señor Molina a eherce diferente funcion entre otro projectleider na Recherche Samenwerkingsteam (RST), unda a haci investigacionnan grandi hunto cu Recherche di Hulanda. E tabata teamchef di e prome team di aresto di Aruba. Tambe e tabata hefe di districto San Nicolas y n’e momento aki señor Molina ta hefe na districto Oranjestad.

“Mi ta un persona cu ta stima hende, cu un gran fe den Dios, humilde, honesto, analitico y trahador. Un persona determina cu vision cu no ta give up liher. Mi tin un caracter social cu un pasion grandi pa sirbi comunidad di Aruba y pa haci trabou boluntario”.

Bibando, studiando na Hulanda y na varios ocasion trahando cu Nationale Politie di Hulanda, señor Molina a siña conoce y biba e sistema Hulandes, esaki ta un bentaha, especialmente den e temporada cu nos ta aden awor, trahando mas cerca cu madre patria.

“Nos tin cu demostra na Hulanda cu no solamente nos tin e derecho, pero sigur tambe e capacidad pa nos ta doño den nos mesun cas. Cu Aruba ta un pais autonomo, trahando hunto cu otro paisnan den Reino, compartiendo conocimento, experencia y ekipo”, señor Molina a expresa.

Pa nos tur seguridad ta importante, pa nos por biba na Aruba sin miedo, drumi na cas sin preocupacion, pa nos yiunan por desaroya na un manera sigur. Pa nos economia, turismo ta importante, pa nos turistanan, seguridad ta importante, esey t’e motibo primordial cu nan ta scoge net Aruba como nan destinacion. Mi ta desea di bay den politica pa cada dia por yuda aumenta e seguridad mas y mas. Pa logra esaki mi tin pensa pa enfoka riba servicio, colaboracion y husticia. Servicio, di gobierno na su departamentonan, di hefe di departamento pa nan coleganan, di ambtenaar na pueblo. Colaboracion, entre departamentonan di Gobierno, sector publico y priva, Aruba y Reino. Poniendo tur esey riba e balance di husticia, traha pa hende ricibi loke nan merece, na un manera transparente y integro.

Mi ta sigur cu si MEP wordo re-eligi, y cu sra Evelyn Wever-Croes como nos MinPres, nos por sigui traha riba seguridad di Aruba. MEP ta un partido cu ta lucha contra corupcion, contra inhusticia y cu ta kere den transparencia.

Danki n’e ekipo dinamico di MEP p’e caluroso welcome cu bosonan a dunami, mi ta looking forward pa traha cu bosonan na bienestar di nos pais. Un danki special na mi team, the A-team, señora Terry y directiva di San Nicolas.

Lider di MEP y Prome Minister di nos pais, Evelyn Wever-Croes, den nomber di Partido MEP, a yama Alvin Molina bon bini den fila di MEP. Cu bo nos ta avansa.