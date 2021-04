Celebracion 50 aña Starbucks

Starbucks tin e mision pa inspira y nutri e espirito humano; un hende, un kopie, un comunidad, tur dia un poco mas. E nucleo di esaki ta e amor cu tur trahado ta comparti pa koffie. E ta loke Starbucks a bin ta haci, y ta e motibo cu Starbucks ta akinan. E Starbucks ‘Anniversary Blend’ pa celebra 50 aña a keda desaroya na aña 1996 pa conmemora e tempo ey 25 aña. Na honor di 50 aña, Starbucks ta ofrece e ‘blend’ di koffie for di Indonesia y ta invita clientenan rond mundo pa purb’e. Un legado cu ta personifica unda Starbucks tabata y tur loke ainda tin pa bin.

Di acuerdo cu Wanda Broeksema, District Manager pa Starbucks Aruba, “Starbucks a ofrece su ‘Anniversary Blend’ pa prome biaha na aña 1996 na momento di celebra 25 aña. For di e tempo ey e’la bira un gran faborito cu ta bin bek anualmente. Nos lo ofrece nos clientenan e ‘blend’ conmemorativo cu ta expresa e sabor unico di koffie for di Indonesia. Un region cu a inspira ehecutivonan di Starbucks for di un comienso. Tambe, Starbucks Aruba ta entusiasma pa comparti e ‘Hacienda Alsacia’ pa prome bes. E koffie aki ta masha special, ya cu e ta bin for di e unico cunucu cu plantacion di koffie propiedad di Hacienda Alsacia. Pues, ta un oportunidad unico pa nos clientenan na Aruba tambe purb’e”, asina Wanda Broeksema di Starbucks Aruba a comenta.

Starbucks Aruba ta celebra e aniversario mundial for di dia 27 di april pa 2 di mei proximo y lo tin diferente oferta. Lo ofrece e.o. 50% riba tur Aruba Mugs, of Tumbler. Tambe lo tin oportunidad di cumpra e ‘coffee bag’ di e Starbucks Anniversary; awor bo por tin e sabor aki den bo coleccion na cas. Lo tin oferta atractivo riba diferente mercancia cu ta conmemora e 50 aña di Starbucks. Momento ideal pa cumpra ‘Anniversary Merchandise’ manera tumblers y mugs. Bishita e Starbucks mas cerca dibo y join e celebracion!