Institucion famia tin cu haya e respet bek pa yuda den preveni casonan di abuso tuma lugar

Den entrevista cu miembro di prensa cu Parlamentario Robert Candelaria di Partido AVP, a bin dilanti e pregunta riba e tema delicado di abuso. Ta tragedia/tristesa di hopi hende den nos comunidad y cu sin duda alguno tin atencion di nos como representante di pueblo cu ta sirbi nos pais.

Victimanan cu a keda pa semper trauma y marca na man di nan agresor, ta locual tin cu bringa pa evita a toda costa.

Kico t’e punto di bista di Robert Candelaria relaciona cu e tema aki, ta locual a puntra e candidato. Institucion Famia ta principalmente e enfoke cu mester pone luz riba dje den e tipo di problematica aki. Respet n’e seno familiar tin cu bin bek p’asina lanta ciudadanonan ehemplar den nos comunidad.

Ta kere cu tabata corecto ahustacion di ley cu a tuma lugar caba, cu e comunidad ta atento y ferviente pa exigi castigo na un hecho asina repugnante, mas aun ora ta trata di abuso sexual (tanto mucha como adulto), pero mester tene na cuenta cu tin cierto factor cu por perhudica tur esfuerso haci.

E comunidad ta vocifera nan preocupacion, nan ta alerta y esey ta un bon señal pa combati e actonan aki. Robert Candelaria ta di opinion cu tin cu pone enfasis awor riba e importancia di e institucion Famia pa brinda proteccion na criaturanan prome cu nan bira victima.

Prevencion e factor principal. Bin dilanti cu informacion pa por detecta y/o señala persona, pedofilnan, den nos comunidad prome cu e acto/abuso tuma lugar, ta locual cu su plan di maneho lo encera, ta locual Robert Candelaria a duna di conoce.

Den dialogo cu tur partner den field, a papia riba e topico di castigo minimo. A conclui cu castigo minino no ta na beneficio di e victima. No lo traha na e victima su fabor. Den perspectiva tin cu wak e cu si acaso tin prueba, pero nan no ta suficiente pa yega na un castigo, den caso di castigo minimo, ta mara e man di un Hues pa tuma un desicion y muy probable lo laga e malechor den libertad. Como cu e castigo minimo ta exigi pruebanan contundente.

Lamentabel cu e momento ey, e victima ta bolbe bira victima. Den puntonan di su campaña Robert Candelaria a menciona cu lo brinda amplio atencion n’e procedura corecto y corto cu kier pa cana na momento di un caso di abuso. E forma con pa haci e denuncia te n’e ayudo cu tin cu ricibi tin cu cana den un forma structura.

No por keda sin menciona tambe cu e personanan cu comete tipo di actonan asina aki (pedofilnan) ta padece di un enfermedad cu tin cu keda trata y atendi debidamente.