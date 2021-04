Minister Lampe a anuncia lo inverti 4.2 pa adapta enseñansa na Aruba

Ministerio di Enseñansa bou guia di Armando Rudy Lampe, den un conferencia di prensa di Gobierno a informa e decision di inverti un suma pa cuminsa adapta enseñansa na Aruba.

E mandatario a informa cu Plan Strategico Nacional a pone un suma pa inverti den desaroyo di un modelo economico nobo. A aproba 4.2 miyon florin pa inovacion den enseñansa, di cual un gran parti ta pa enseñansa di ofishi.

Aruba ta den un fase cu mester re-inventa su modelo economico y mester pensa den sistemanan cu ta bay direccion di turismo medico, economia circular, pero tur cu e pensamento of enfasis riba un economia interno

“Pandemia di Covid-19 a crea un panorama diferente di loke Aruba y mundo ta custumbra cu ne; mester prepara futuro generacion pa un futuro nobo. Den cuadro di esaki mester forma nan den e habilidadnan nobo den cu e mundo nobo ta exigi. Loke cu ta resalta den e mundo nobo ta cu habilidadnan digital ta bay hunga un rol importante,” Minister Armando Rudy Lampe a splica.

E decision tuma ta encera cu ta bay inverti di e suma den e maestronan cu lo bay siña e habilidadnan digital pa transmiti esaki despues p’e futuro generacion.

Un otro parti lo inverti den e Leerling Volgsysteem pa haya data al instante riba poblacion escolar. Di e forma aki tin un mihor maneho basa rba data. E intencion ta entrena e maestronan con pa haci mihor uzo di e sistema moderno aki pa yuda e studiantenan progresa durante nan estudio.

Den cuadro di e inversionnan cu ta bay haci lo traha estrechamente cu Hulanda pa crea un mihor “doorstroming” p’e enseñansa di ofishi tambe. E situacion actual ta cu hopi mucha ta yega na final di nan estudio ora cu nan caba SPO of EPB. Den esaki Ministerio di Enseñansa kier trece un cambio, dunando e hobennan aki mas perspectiva pa por drenta e mercado laboral.

A base di esaki ta inverti den EPI pa adapta su sistema un poco, p’e ta dirigi riba habilidad di e studiantenan y practica, p’e hobennan tin un un mihor chens riba mercado laboral. Un shift completo p’e sistema di enseñansa di ofishi. “Nan lo tin mihor tools pa enfrenta e mercado laboral di futuro.

Minister Lampe su filosofia for di momento cu el a asumi e posicion di mandatario ta cu e sistema moderno ta nifica cu no semper educacion mester ta den un scol tradicional. Mester duna alternativa na mayor y alumnonan pa no tin e fenomeno di dropout. No tur mucha y hoben ta mescos. Tin mucha cu ta bay bon den e sistema Hulandes di Enseñansa cu ta inovandor tambe. Pero otro muchanan no ta pas den e sistema aki y nan tin mas exito den un sistema Mericano of Spaño, pa cual a cuminsa cu e prome scol virtual na Spaño, dunando nan e chens pa bay Universidad Spaño via un di e plataformanan digital.

Den cuadro di tur esey, ta bini mas diversificacion di enseñansa. Ta bay bini cu alternativa pa tur e tipo di enseñansanan na Aruba, inclusive esnan special