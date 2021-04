Corte a dicidi cu Triple A a kita security inhustamente

E decision tuma dor di Triple A dia 15 di november, 2019 pa retira un security “op staande voet” a resulta uno inhusto, segun decision di Corte.

E persona a drenta servicio di Aeropuerto un aña prome, na 2018 y su retiro tin di haber cu stipulacionnan den su CAO relaciona cu uso di alcohol/droga y testnan cu mester haci di forma sorpresivo tin biaha.

E test aki a resulta cu e no a logra haci debidamente, pa cual a dicidi di kit’e mesora for di trabou.

Corte a conclui cu no a proba cu el a actua intencionalmente pa cual e no ta un motibo valido pa kit’e mesora di trabou.

Triple A ta haci uzo di reglanan di protocolnan internacional pa test cu ta bisa cu si un persona bebe suficiente awa den tres ora di tempo e mester produci suficiente urina pa haci un test.

Den e caso aki, e trahador en cuestion den tres ora di tempo no por a produci suficiente urina pa haci un test.

Den caso asina, Aeropuerto ta considera cu e no a coopera pa haci e test di droga of c’un test haci cu a sali positivo, pa cual a dicidi cu esaki ta un motibo urgente pa retir’e “op staande voet”.

Un ponencia cu Corte a bisa cu e no ta di acuerdo cu Triple A riba esaki. Corte a analisa e situacion y a bisa cu den e caso aki no por papia di un test cu no a wordo haci (nenga), pero un test cu no a logra finalisa di hacie.

“E test cu no a logra finalisa, mirando e consecuencianan serio p’e trahador, por wordo considera mescos cu un test cu a nenga di haci si proba cu esaki tabata intencionalmente dor di no duna suficiente urina den tres ora di tempo.

No a proba e intencion aki y e hecho cu e no por a mustra un motibo medico pa no cumpli no ta nifica tampoco cu el a actua intencionalmente den no duna suficiente urina.”

Corte a sigui menciona cu ta keda n’e dunador di trabou pa den un caso manera esaki prueba cu tin un acto intencional di parti di e trahador.

Durante tratamento di e caso a puntra representante di Triple A si e no por a combina e diferente tiki urinanan hunto, pero e contesta tabata cu esaki no ta posibel.

Esaki pasobra e no ta duna e temperatura necesario pa constata cu e ta urina “fresco” di e trahador.

Huez a bisa di no ta compronde esaki, pasobra awendia tin diferente sorto di tecnologia cu por usa pa haci e testnan aki.

Tur e puntonan aki ta pone Corte conclui cu, no por papia di un test positivo ficticio, manera Triple A ta bisa, cu ta pone cu no tin motibo urgente pa retira e security guard.

E conclusion ta cu e retiro di dia 15 di november, 2019 no tabata legal. Mester sigui paga e salario desde e fecha ey te ora cu e areglo di trabou wordo finalisa di forma legal. E salario atrasa ta wordo aumenta cu 15% di interest, cu ta rond di 3900 florin pa luna. Y mester permiti’e reanuda su trabou.