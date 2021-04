Dos centro nocturno colma di hende y patruyanan di Polis avisa cu “tur cos ta bon”

Gobierno a cay caba algun siman atras pues Prome Minister demisionario Evelyn Wever Croes no mester tin miedo cu su Gabinete demisionario lo wordo manda cas atrobe, ya cu realmente su Gobierno ta na cas caba.

Sinembargo e fin di siman tras di lomba a bolbe demostra cu tanto Prome Minister como DVG ta midiendo cu dos midi den asunto di control riba centronan di diverticion pa loke ta cantidad di hende cu ta wordo permiti.

Ta menciona Prome Minister ya cu ta su persona a informa diabierna ultimo cu e cambio di maneho cu a wordo anuncia hunto cu DVG dia 27 di maart te cu 11 april y despues cu a wordo prolonga te cu 17 di april, lo sigui vigente pa un siman mas.

AWEMainta ya caba a menciona na dos ocasion den publicacionnan, cu ya pueblo tin e impresion cu e medidanan impone pa Gobierno, a bira medidanan politico, pa limita actividadnan politico den e campaña electoral cu lo tuma lugar dia 25 di juni benidero.

Un di e medidanan cu tabata riba e lista for di dia 27 di maart ta bisa lo siguiente:

“Restaurant por duna servicio na maximo 4 persona na mesa paden y pafo. No ta importa si ta famia of amistad. Mucha bou di 12 aña no ta wordo conta den e 4 na mesa.”

Otro medida cu tambe a wordo impone riba pueblo ta bisa lo siguiente:

“Campamento escolar of actividad pa mucha di scol durante di vakantie no ta permiti.”

Anteriormenta caba Gobierno pa medio di Prome Minister a informa pueblo cu campamento p’e temporada aki ta prohibit, mientras cu den supermercado- y hardwarenan, mester limita clientela na 50% dor di usa 50% menos garoshi of macuto.

Pa sorpresa di tur hende den fin di siman, mas sigur diasabra anochi, dos patruya di Polis a wordo dirigi n’e centro di actividad conoci como Bochincha, caminda e lugar tabata pata pata di hende paden y rij largo para pafo sperando pa drenta.

Rond di e centro por a mira autonan staciona cu sigur lo tabata alrededor di 150 pa 200 auto, cual tur ta viola e mesun reglanan impone pa Prome Minister y DVG y ora cu patruya di Polis a presenta n’e centro pa controla si tur cos ta bayendo manera reglanan impone, por a mira cu e agentenan policial no a ni drenta paden, pero a wordo avisa cu “tur cos ta ok,” y nan a bandona e sitio sin percura p’esnan cu ta dirigi e centro aki, ta cumpli cu e reglanan.

Aki un biaha mas ta confirma cu a pesar cu Gobierno a cay y practicamente e ex mandatario Otmar Oduber no por laga baha Gobierno mas, ta parce cu ainda e tin suficiente poder pa presiona Gobierno pa no mishi cu e centro cual e tambe ta manehando manera henter pueblo ta na altura.

Un otro centro colma di hende, tabata Hamaca riba Linear Park, tambe cu cantidad di auto staciona dilanti y rond di e luna, mesanan cu mas cu cuater hende sinta, pero aki tambe Polisnan a pasa y mester a sigui nan caminda ya cu aparentemente nan no tabatin mag di controla y impone ordo contra di e manehadornan.

Un maneho descriminatorio ya cu tin otro lugarnan publico cu si a yega di wordo cera, fiestanan priva cu a wordo para pa Polis, grupo di hende na beachnan cu a wordo cori, pero aparentemente e ex politico y ex Minister aki, tin suficiente poder ainda pa regla su cosnan y wordo permiti pa viola reglanan cu su Gobierno di cual e tabata forma parti di dje, mes a impone reglanan cu mester conta pa tur hende.

DVG por tin splicacion pa e cosnan aki? Minister President Evelyn Wever Croes lo por tin splicacion p’esaki???

Loke ta mas serio ainda, Alto Comisario di Polis Vanessa Kock lo por bin dilanti y duna un splicacion di con su Polisnan no a actua contra di e centronan aki??? Si acaso su persona no ta na altura di esaki, of miembronan di e Crisis Team tampoco tabata na altura di e violacionnan aki, lo por laga haci un investigacion pa atende cu e abuso serio aki???