Ilegalnan a huy for di Guarda Nos Costa, entrenan tin un ilegal hopi peligroso cu a caba di sali di KIA

Diasabra den oranan di mainta Guarda Nos Costa (GNC) tabata man yen, pa motibo cu algun ilegal lo a huy for di e Centro di Detencion di Guarda Nos Costa na Dakota (ex prison di Dakota). Entre e ilegalnan fugitivo tin un of dos cu lo a caba di sali for di KIA y tabata wardando nan deportacion. Un sigur cu ta hopi peligroso y te n’e momentonan aki e ta fugitivo riba nos isla.

Durante e buskeda personal di GNC a logra gara un di e ilegalnan fugitivo. Mirando cu dificilmente nan lo por a logra gara mas ilegal, a pidi Polis pa duna nan un man den e buskeda pa mas fugitivo. Enberdad hopi liher varios patruya di Polis a bay na Guarda Nos Costa, pa duna nan un man den e buskeda aki. Entre nan lo tabatin un pelon, curpa grandi y yen di tattoo, tambe un cu cabey largo.

Segun nos a compronde un rato despues, e hefe actual di GNC lo a manda pidi Polis pa stop di busca, paso GNC tin tur cos bou control y probablemente nan mes lo sigui busca e ilegalnan cu a huy. No ta prome biaha cu ilegalnan ta logra huy, esaki a yega di sosode varios biaha caba, pero mayoria di biaha no ta haya e informacion si nan a wordo gara of no.

No ta conoci tampoco cuanto ilegal a logra huy of si nan a logra pone man riba nan y mucho menos si a logra pone man riba esun nan peligroso cu recientemente lo a sali for di KIA y ta wardando nan deportacion. Habitantenan di Dakota y becindario lo ta bon pa tira bista rond di cas of den area di boso cas y si mira cualke persona desconoci scondi un caminda scondi yama Polis mesora.