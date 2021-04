Minister Andin Bikker orguyoso cu a finalisa trabou di mantencion riba edificio di

E proyecto di mantencion di edificio di Corte situa den John G. Emanstraat a yega su final. A tene un ceremonia cortico den forma di firmamento di un proces-verbaal, caminda cu a entrega e edificio.

Awor e siguiente paso ta pa sigui cu e trabounan di mantencion, awor cu e edificio mes ta drecha.

E proyecto aki tabata exitoso no solamente p’e mantencion, sino e manera cu e trabaonan a tuma lugar, di tal indole cu durante di e mantencion por a efectua trabaonan den Corte, mientras cu e edificio tabata kedando cla. A haya cooperacion di parti di e contratista.

Minister di Husticia, Siguridad y Integracion, mr. Andin Bikker tin gran aprecio p’e trabou duro cu a tuma lugar riba e edificio awor den tempo di crisis, cu nan no mester a huur un edificio adicional, mientras cu e renobacion/mantencion a tuma lugar.

Siendo un persona cu a traha hopi aña como abogado renombra riba nos isla, e edificio di Corte di Husticia ta masha cerca di su curason. E no a basila ningun momento despues di realisa cu for di aña 2013 cu a entrega e edificio, no a percura pa mantencion di dicho edificio, cu pa colmo ta historico tambe. Despues di 8 aña awor e edificio ta den su gloria bek!

Personal di Corte di Prome Instancia ta sumamente contento y satisfecho cu e edificio y ta gradici e contratista cu a haci un tremendo trabou. “Nos lo zorg como pais Aruba pa sigui esaki”, e mandatario a bisa.

Tambe a inform’e cu e edificio aki tin un garantia te 2027. E ta gradici na tur cu a yuda realisa e proyecto aki, specialmente na Monumentenzorg cu a hunga un rol crucial den e trabounan aki.