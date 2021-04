Ciudadano tin cu warda pa cobra FASE p’e por cumpra remedi cu Gobierno a kita

Poco poco e crisis di remedi crea pa Prome Minister Evelyn Wever Croes y Minister di Salud Dangui Oduber a crea, ta birando algo mucho mas serio cu por a pensa.

No solamente e situacion cu pueblo awor tin cu cumpra remedi for di nan propio cartera, pero e hecho cu den e cartera di pueblo no tin mucho placa of no tin placa mes, ta haciendo e situacion hopi delicado.

Problema di stoma ta algo comun y coriente, di cual hopi hende ta padece di dje, kisas p’e estilo di come di e hendenan aki, pero tambe e por ta posibel cu ta masha schaars pa haya berdura y fruta fresco fresco.

Un homber di 48 aña, kende tin como nuebe aña cu problema estomacal, no solamente a wordo manda cas pa su compania dor di pandemia, a wordo yuda p’e sistema di FASE cual ta yuda pa algo, pero no por cubri tur dos.

For di dia prome di april ultimo, e cabayero aki di inicial R.T., no ta haya e remedi aki mas gratis, pero e tin cu paga p’esaki y combina cu otro remedi cu e tin cu tuma pa su tripanan cu tambe tin complicacion, e persona aki tin cu paga un suma di casi 90 florin.

For di siman pasa su remedinan a caba, el e haya un recet for di su dokter di cas, pero ora cu el a yega botica, el a wordo informa cu e tin cu paga p’e remedi ya cu e ta riba lista cu Gobierno a dicidi di cambia hunto cu AZV.

Manera ta conoci, esta ta parti di e plan di Prome Minister Evelyn Wever Croes cu el a acorda cu Hulanda pa reduci gastonan di AZV cu 5 miyon pa luna, loke ta pone cu awor cantidad di hende ta pasando den un caminda di cruz pa trata di atende cu nan salud.

E cabayero T. su remedi a caba for di siman pasa y e tin seis dia sin por tuma medicamento, loke ta afectando su salud formalmente, no solamente pa loke ta su stoma, pero tambe su tripanan.

E no por cumpra remedinan, ya cu e tin cu spera riba e proximo pago di FASE p’e tin placa atrobe pa por cumpra esakinan, pero si haci esaki, e placa cu e ta haya di FASE lo no ta suficiente pa cubri otro cosnan di gran necesidad den su cas, sigur pa loke ta pago di recibo di awa y coriente.

Ta un situacion serio y hopi delicado, ya cu ta Gabinete Wever Croes a tuma un decision cu ta cuminsa pone bida di hende na peliger, sin cu tin perspectiva cu esaki lo cambia a corto plaso y ta un decision cu a sali for di mente di Prome Minister di Aruba, segun a wordo confirma p’e Secretario di Estado Hulandes, Raymond Knops. Fuera di e ciudadano aki, tin miles di hende cu a wordo perhudica p’e medida di Gobierno, cu no kier manda hendenan cu el a tuma den servicio cas, pero a prefera di sacrifica salud di ciudadanonan rond Aruba.