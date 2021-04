Gobierno anterior den 8 aña no a haci nada riba e tema

Minister di Husticia, mr. Andin Bikker, a forma parti como Parlamentario na aña 2010 di e Bijzondere Commissie cu a lanta pa cu e tematica di abuso di menornan. Desde e tempo ey ya a formula varios recomendacion realisabel.

E mandatario a mustra riba un raport di mei 2016 cu despues di dos termino di Gabinete, e Vaste Commissie lidera pa Parlamentarionan di oposicion a constata cu nan Gobierno no a haci nada riba e tema. Algun di e recomendacionnan tabata entre otro:

Duna voorlichting na scolnan, ya cu e leynan penal t’e ultimo remedium. Pasobra na momento di aplica esakinan, algo a pasa caba y ta mihor preveni cu lamenta.

A pidi pa kita termino di aña cu un crimen asina por caduca (verjaringstermijn), pasobra despues di tempo persona ta bin dilanti y bisa di a bin realisa cu tempo ta chikito algo a pasa.

A pidi pa apunta Bureau Sostene Mi como coördinatie- y meldpunt. A pidi pa mehora coordinacion entre specialistanan. A pidi pa bin cu kinderombudsman.

Segun e mandatario, asina tin lista di puntonan desde 2010. E Parlamento anterior a constata cu e Ministernan di e gabinete anterior no a haci nada. Loke Gabinete Wever-Croes a haci ta bin cu e social crisisplan na 2018 (ley Afkondingsblad: AB 2018 no. 84). Bikker ta elogia su colega, Minister Glenbert Croes pa loke el a trece dilanti. El a sigui bisa cu ora di traha plan y no pone fondo na dje, hopi biaha e plan no ta haya empuhe y impulso.

E gabinete no a traha plan so, pero a pone fondo disponibel y palpabel. A pone mas di 30 miyon disponibel p’e fondo.

Dia 7 di mei 2019 (ley Afkondingsblad: AB 2019 no. 36) a introduci parcialmente e codigo civil, unda manera un recomendacion di 2010 e Bureau Sostene-Mi por bira e central pa coordinatie y meldpunt. Y no obstante e retonan di e pandemia na 2020, a logra bin c’un otro ley di cual a hisa e castigo maximo penal na 2020 (ley Afkondingsblad: AB 2020 no. 100).

State Department di Merca a indica di no compronde dicon Aruba a desvia na 2014 bou gabinete anterior di e leynan di castigo maximo.

Den e mesun ley aki, a cumpli cu recomendacion pa hisa e castigonan maximo, asina Bikker a bisa. Tambe a haci cambio den articulo 1:37 di codigo penal. Mas aleu a haci cambio pa cu e termino di verjaring, cual tambe ta un recomendación desde 2010.

Gabinete Wever-Croes mas aleu a traha riba e ley di Ombudsman cual a keda trata den Parlamento recientemente y cual tambe tabata un recomendacion di basta tempo.

Na 2021 Gabinete Wever-Croes a introduci un otro ley pa sigui adresa e tema, e Landsbesluit meldcode kindermishandeling (ley Afkondingsblad: AB 2021 no. 52).

Pues Wever-Croes traha y presenta y introduci varios ley den apenas 3 aña y mey, mientras e Gobierno anterior den ocho aña no a realisa net net nada.

Por conclui pues cu no obstante e reto financiero hereda, no obstante e pandemia, e gabinete aki a realisa adelanto palpabel y concreto pa cambio di leynan. A bin cu ley di begrotingsfonds, aloca fondo substancial pa pone tur sector traha hunto y hopi mas. E trabou no ta cla, ainda tin hopi mas pa haci. Pero e trabao ya haci riba tereno di ley y maneho pa Gabinete Wever-Croes ta adelantonan substancial y concreto.