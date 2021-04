Indicacion ainda no confirma di bishita di Tibisay Lucena di CNE di Venezuela na Aruba y lo a reuni cu Prome Minister

Tibisay Lucena ta Presidente di Conseho Nacional Electoral di Venezuela, kende a dirigi practicamente tur e eleccionnan cu a tuma lugae den ultimo añanan, caminda Nicolas Maduro a gana tur esakinan.

Un di e casonan mas cuestionabel y sospechoso cu Tibisay a bira conoci p’e, t’e hecho cu bou di su presidencia, un total di 49 mil mashin di votacion a kima den un incendio hopi sospechoso den e centro di CNE na luna di maart di 2020.

Den ultimo dianan di repente ‘out of nowhere’, a cay e informacion dor di Director di Censo cu lo bin un cambio cu e tarhetanan di votacion caminda dor di un sistema cu lo aparece riba e papel di votacion, ta haci mas facil pa conta e votonan.

Algo cu ningun hende a spera, cu ningun hende tabata na altura di dje, cu ningun hende sa for di unda a saca placa pa haci, pero ta un cambio sospechoso cu ta tuma lugar algo mas cu 60 dia prome cu eleccion di dia 25 di juni benidero.

Tin varios disgusto p’e cambio abrupto aki, ya cu pa añanan largo, e sistema di votacion cu semper a wordo implementa akin a Aruba, a resulta sumamente bon y sumamente corecto p’awor di repente trece cambionan inecesario.

Pa hopi esaki ta habri caminda pa divulga, kende a vota pa ken, kendenan tur a vota pa tal candidato, mientras cu semper esaki tabata un secreto hopi aprecia di mayoria di votador aki na Aruba.

Tin un dicho cu ta bisa cu votamente ta un derecho sagrado di e ciudadano y awor ta bin mishi cu e derecho sagrado aki sin cu esaki tabata necesario of tin hustificacion p’esaki.

Na mes momento cu esaki ta tumando lugar, den fin di siman AWEMainta a ricibi indicacion cu siman pasa, lo tabata di bishita na Aruba, señora Tibisay Lucena, kende ta Presidente di e Conseho Nacional Electoral, kende ta ser mira na Venezuela como e motor tras di tur resultado fraudulento di eleccionnan cu ta tuma lugar den e pais.

No solamente cu e persona aki tabata na Aruba pero tambe e rumornan tabata mustra cu Tibisay Lucena lo a reuni cu Prome Minister demisionario y cu ta haci henter e asunto den e proceso di votacion anuncia pa Director di Censo, mucho mas sospechoso riba kico ta hungando den ‘background’ di henter e asunto aki.

Ta un hecho cu partido MEP no ta bon para compara cu eleccion di 2017 caminda e problema mas grandi ta sinta den e hecho cu e partido no tin argumento pa bay cas di hendenan pa haci otro serie di promesa, despues cu nan no a cumpli cu ningun promesa haci na 2017.

Ta maniobranan cu ta mustra riba desesperacion, cu ta mustra riba ainda mas falta di vision y loke sigur ta hunga un rol den e situacion aki, t’e hecho c’un Gobierno demisionario no por haci ningun cambio siendo demisionario y solamente tin cu atende asuntonan comun y coriente.