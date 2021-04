Minister cu acusacionnan cu ta un acto malvado y di mala fe

Inicialmente ora cu acusa Gabinete Wever Croes di ta mentiroso ya cu e no a cumpli cu ningun promesa haci na pueblo durante campaña electoral, pero awor SKOA ta haci un denuncia contra di Minister demisionario Rudy Lampe cu ta pio ainda.

Normalmente ta conoci den e mundo politico cu mentira hopi bes ta parti di politica di nos pais, algo cu ex Prome Minister Nelson Oduber a yega di confirma ora cu el a bisa cu “campaña ta un cos, goberna ta otro cos.”

Cu otro palabra no ta loke pueblo scucha den campaña ta loke pueblo ta haya ora cu e partido drenta den Gobierno, pero aki sr. Oduber a papia pa su partido.

Pero den e confrontacion entre Minister demisionario Armando Rudy Lampe y SKOA, ta surgi un situacion ainda mas serio y delicado, ya cu Rudy Lampe tabata un religioso, cu tabata plama palabra di Dios, pero cu politica a transforma den algo net opuesto y cu awor ta bin caba cu e mandatario pa un mentiroso cu no tin modales y no ta respeta otronan.’

Presidente di SKOA, Anuesca Baly den un conferencia di prensa a mustra cu expresionnan di Minister Lampe cu SKOA lo tin un debe miyonario y cu SKOA a instiga maestronan demostra contra e mandatario, ta gritonan infunda y cu simplemente no ta berdad.

“SKOA ta un fundacion Catolico respeta den e comunidad multicultural y ta sirbi enseñansa. Ta crea un ambiente profesional unda tur envolvi ta sinti nan mes na cas y crece den e balornan cristian.

Enseñansa mester forma alumno pa bira ciudadanonan integro, responsabel y digno. Pa logra esaki transparencia, confiansa y integridad ta primordial pa un cooperacion entre nos fundacion, personal, mayornan y diferente stakeholdernan.”

E Presidente di SKOA a mustra cu nan ta rechasa cada un di e acusacionnan sin base di e mandatario Lampe y sigur caminda acusacion cu SKOA a actua di forma ilegal ora di tuma personal na trabou, simplemente no ta cuadra cu berdad.

“SKOA ta tuma persona basa riba necesidad y den contacto cu Inspeccion y Departamento di Enseñansa y despues cu SKOA haci su evaluacion, ta manda tur documento pa Departamento y Inspeccion di Enseñansa, cu ta controla y aproba.

E procedura aki ta garantisa transparencia den adkisicion di personal mientras cu tin cu mustra cu SKOA riba su mes, nunca por tuma personal den servicio.

Mescos ta conta cu pago di beneficionan social di limpiesa y pensioen di maestronan di scol ya cu SKOA ta ricibi e pago pa e beneficionan social di finansa y ta pasa esaki pa Departamento di Impuesto y APFA.

Pensioen di trahadonan no ta na peligro y na momento cu Minister Lampe a para e subsidio aki, SKOA no por pas’e over pa e departamentonan concerni, cu ta DIMP y APFA y si tin acto ilegal, SKOA lo coopera cu cualkier investigacion,“ Directora Baly a mustra.

Segun e Director di SKOA, un ambiente limpi na scol ta importante pa tur esunnan cu ta na un scol diariamente, pa cual e trabou di esnan di limpiesa ta uno masha importante.

SKOA ta comprende cu den campaña ta haci promesa di solucionnan pero lansa acusacionnan infunda y atacha integridad di institucionnan cu ta traha duro na bon formacion di muchanan, ta considera esaki un acto malvado y di mala fe.

Den un forma energico el a mustra cu di e forma ey no ta soluciona e problemanan y si tin prueba di corupcion y iregularidad den cualkier institucion cu ta ricibi subsidio di gobierno, mester investiga esaki profundamente y culpabelnan mester sinti tur e peso di ley.

Director di SKOA a mustra di a instrui abogado pa manda un carta pa Minister demisionario Lampe pa su persona rectifica publicamente riba e acusacionnan serio y sin base, cu el a haci den rueda di prensa di su partido dia 6 y 13 di april.