Departamento di Prensa di Gobierno ta pidi rectificacion pa articulo relaciona cu Tibisay Lucena

Pa: Victor (Toko) Winklaar

Ayera mainta mi persona como Director di AWEMainta, a ricibi un mail di Departamento di Prensa di Gobierno, bou di e titular, ‘rectificacion di articulo,’ relaciona c’un articulo cu a sali publica relaciona cu Tibisay Lucena.

E ta bisa lo siguiente:

“Bon dia,

Den nomber di Gobierno di Aruba Departamento di Prensa ta exigi pa AWEMainta rectifica e articulo na pagina 2: Di bishita di Tibisay Lucena di CNE di Venezuela na Aruba y lo reuni cu Prome Minister.

Esaki no ta cuadra cu e berdad, NO tin niun bishita cu e sra. menciona.”

Sinembargo ningun momento e titular ta mustra cu e persona aki ‘lo reuni’ cu Prome Minister pero Oficina di Prensa di Gobierno a lubida di pone ‘lo A bishita’ mientras cu e ante titular a mustra bon cla lo siguiente: ‘Indicacion ainda no confirma.’

Na prome luga lo ta bon pa mustra cu e tipo di informacionnan aki ta saliendo na boshi for di propio seno di e partido geel, di hendenan cu lo ta disgusta cu e partido y cu e Gobierno, cual nos a yega di cataloga nan como asina yama ‘whistle blowers’ y cu ainda nos ta averiguando for di diferente canal si esaki enberdad a tuma lugar p’e ora confirma e publicacion cu nos a haci den e edicion di diaranson.

Na mes momento riba medionan social, Prome Minister mes a reacciona caba mustrando entre otro: “locual e corant aki a publica awe, ta FALSO. Mi no a reuni cu sra. Lucena ni ningun otro oficial Venezolano. No ta mi custumber pa reacciona riba rumor, ni tampoco redashi den ‘corant.’ Pero na momento cu un corant ta purba atacha integridad di nos proceso di eleccion, e ta forsami haci locual cu no ta usual.’

Ta derecho di tur ciudadano y tambe di Prome Minister demisionario, Evelyn Wever Croes, pa reacciona riba cualkier publicacion y den e caso di e persona Tibisay Luceno, nos a publica bon cla cu “den fin di siman, AWEMainta a ricibi INDICACION cu siman pasa, lo tabata di bishita na Aruba,” y na mes momento a mustra a base di e informacion cu nos a ricibi relaciona cu esaki, nos a publica cu “tambe e rumornan tabata mustra cu Tibisay Lucena LO A REUNI cu Prome Minister demisionario.”

Pues ningun caminda AWEMainta a publica cu esaki ta un hecho concreto, pero como cu ta traha di persona controversial cu tabata Presidente di CNE na Venezuela, caminda prensa internacional a considera e persona aki como e motor tras di triunfonan di Hugo Chavez y Nicolas Maduro, sin duda e ta bira un asunto cu mester bon mas atencion na dje.

AWEMainta ta haciendo investigacion pa confirma si enberdad e persona aki tabata na Aruba, con el a yega Aruba ya cu no tin buelo commercial, pero e simpel sospecho cu e persona aki LO POR tabata na Aruba, e ta duna espacio pa speculacionnan.

Ta tratando a corto plazo pa introduci cambio den e Sistema di Votamento den e eleccion di dia 25 di juni proximo, cu ya caba tin hopi hende preocupa, principalmente pa motibo cu no por tin un argumento valido pa haci un cambio na e alturanan aki.

Ta bon pa mi persona como Director di AWEMainta mustra cu desde gabinete Wever Croes a keda huramenta, nunca Gobierno aki a busca un laso di cooperacion cu e medio aki, nunca a coopera pa duna e medio aki avisonan cu tin informacion pa henter comunidad.

Sinembargo ultimo tempo nos por a ripara cu debidamente AWEMainta ta wordo bon lesa tanto pa miembronan di Gobierno, esnan liga n’e Gobierno aki ya cu algun luna atras, fraccion di MEP tambe a dirigi un carta na mi persona, gradiciendo e interes cu AWEMainta lo tin pa formacion di e lista di e partido.

Prome Minister por desmenti tur e cosnan aki pa medio di un comunicado di prensa loke ya el a bisa riba social media cu e no sa haci esaki, pero un motibo valido pa rectificacion, nos no ta mira esaki.

Conociendo e tipo di politica cu ta wordo hiba aki na Aruba y den cual partido MEP semper a participa, un publicacion asina lo no mester ta un problema, ya cu na cantidad di ocasion a lansa insinuacionnan serio contra rivalnan politico, sin cu nan a carga e consecuencia di e insinuacionnan aki.