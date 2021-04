Lo no tin base di confiansa mas pa partido RED forma Gobierno cu MEP

Lider di partido RED, Ricardo Croes den un conferencia di prensa diamars ultimo, a baha pisa riba partido MEP relaciona cu e forma cu a trata e partido como partner di coalicion.

Entre otro sr. Ricardo Croes a mustra cu tin un relacion sumamente malo pa cu Minister demisionario Dangui Oduber, kende e ta acusa di t’esun cu no a respeta palabracionnan haci na momento di formula e acuerdo di gobernacion.

“Foei, foei, foei, Minister Dangui Oduber,” tabata expresionnan di e lider di RED relaciona cu loke a tuma lugar, caminda no a logra di pasa e leynan cu mester a haci cannabis medicinal posibel.

Ricardo Croes a mustra bon cla cu e tin cantidad di copia di intercambio di mensahe pa medio di whatsapp cu Minister Dangui Oduber pa loke t’e leynan cu Gobierno mester a presenta na Parlamento p’esakinan wordo aproba.

Nunca esaki a tuma lugar y p’e lider di RED esaki no solamente tabata un falta di respet pa loke t’e acuerdo di gobernacion cu a wordo acorda y firma na 2017 pa forma un Gobierno di coalicion pero esaki ta falta di confiansa demostra pa e politico di MEP pa cu su partnernan di coalicion.

Den un conferencia caminda ni Ricardo Croes y tampoco Minister demisionario Rudy Lampe a papia mucho riba e plannan di partido RED p’e proceso electoral di dia 25 di juni proximo, nan a atende mas tanto cu e asunto di cannabis medicinal caminda durante di deliberacionnan pa yega pa forma un Gobierno di coalicion, a priminti y sigura partido RED cu nan lo sostene e ley aki loke no a resulta di t’e caso.

Na varios ocasion e lider di RED den declaracionnan na prensa a yega di lansa insinuacionnan serio den direccion di su partner di coalicion menciondo varios aspecto serio manera e abuso di friends and family den edificio di Cocolishi, avion cu a bin cu hopi placa y otro asunto hasta relaciona cu poeiro blanco, pero el a splica cu su persona como lider di RED, tabatin un compromiso serio cu pueblo di Aruba y lo no baha e Gobierno p’e asuntonan cu el a menciona.

Awor tog e Gobierno cu RED no kier a kibra, a kibra y awor ta mustra cu scuchando e declaracion y acusacionnan di Ricardo Croes na adres di Dangui Oduber, ta dificil pa mira cu lo por un base pa bolbe sinta hunto den un otro Gobierno di coalicion.

Por a destila for di e declaracionnan duna na prensa cu e mensahe di e lider di RED tabata pa sigura su votadornan cu no a cuestion cu e partido no a cumpli cu loke nan a priminti pueblo cu nan lo haci, pero ta otronan como partner di gobernacion, no a cumpli cu partido RED y tampoco cu pueblo di Aruba.

No solamente Ricardo tabatin problema cu Ministernan di e Gabinete, principalmente di partido MEP, pero den Parlamento tambe e tabatin hopi confrontacion cu coleganan Parlamentario cu tabata contra di henter e pensamento pa aproba uso di cannabis medicinal y na varios ocasion e tabatin confrontacion cu e miembro di partido MRP, esta Edgard Vrolijk na varios ocasion durante reunionnan di Parlamento.