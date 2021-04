Marisol Lopez Tromp lo encabesa lista di MAS y Andin Bikker no a confirma ainda

Eleccion adelanta a bruha plan di tur partido cu ta bay participa den e proceso electoral cu lo tuma lugar dia 25 di juni proximo, caminda e decision di Prome Minister pa manda su Gobierno cas luna pasa, a pone cu eleccion a adelanta cu 3 luna.

Hopi inconvenencia esaki a crea caminda partidonan politico ya no tin mucho tempo pa busca candidatonan adecuado y capacita pa presenta un programa di gobernacion cu lo por atende cu e asuntonan serio cu pais Aruba ta confontando y loke ta pone cu tin partidonan cu ya no tin tempo pa ehecuta e plan cu nan tabatin pa drenta campaña cu esaki y hiba nan mensahe pa pueblo.

Tin varios partido cu ta confrontando problema serio pa logra forma un lista cu suficiente candidato manera tabata nan plan, pero awor ta mustra di lo bay entre lista dia 7 di mei proximo, c’un lista di candidato cu lo por ta masha limita mes.

Mey mey di tur esaki tabatin politiconan cu tabatin plannan grandi pa sea lanta nan propio partido pa bay eleccion cu esaki, pero e falta di tempo awor a pone cu esaki no por ser logra mas y mester a busca alternativa pa tog participa den eleccion.

Lisette Malmberg, kende recientemente a lansa su mes como politico, tabatin intencion di bin cu su propio partido cu e nomber “Transforma”, pero debi cu fecha di eleccion a wordo adelanta, tabata dificil pa keda cla cu tur asunto legal p’e partido por a participa den eleccion.

E ora Lisette den acuerdo mutuo cu directiva di partido PPA, a dicidi di coopera cu otro y Liesette lo encabesa e lista di PPA Transforma caminda siman pasa el a haci presentacion oficial di e combinacion aki.

Ultimo eleccion na 2017 partido PPA a participa na eleccion tambe c’un lista combina cu partido di Candelario Booshi Wever, esta partido UPP.

Marisol Lopez Tromp pa hopi hende a wordo liga n’e partido Oranje, pero e desaroyonan entorno caida di Gobierno, a pone cu persona tambe busca otro alternativa, caminda AWEMainta ayera a wordo informa cu probablemente Marisol ta bay eleccion cu partido MAS.

Esaki no por a wordo confirma ainda, pero sin e hecho cu tin varios reunion ta tumando lugar y lo ta papiando cu varios persona den comunidad, varios profesional p’asina presenta un lista di candidato pa participa den eleccion.

AWEMainta a trata di confirma esaki, pero no por a haya confirmacion ni di banda di partido MAS of di e propio Marisol.

Mientrastanto tambe AWEMainta a ricibi informacion cu ainda e actual Minister di Husticia demisionario, Andin Bikker, ainda no a tuma un decision concreto si e lo bay riba lista di partido MEP of no. Den MEP e opinion ta mixto, unda tin grupo no kier Andin Bikker riba lista di MEP y otronan si.

Inicialmente tabatin indicacion cu e lo bandona politica, pero recientemente informacion a drenta cu e lo sigui den politica, pero cu esaki lo ta riba lista di MEP y cu lo tabatin deliberacionnan tumando lugar.

Cual t’e posicion cu e lo haya no ta conoci ya cu antes Bikker tabata lider di Democracia Real pero despues di a uni su mes na partido POR, e mester a tolera Otmar Oduber como lider y solamente a bira lider interino ora cu Oduber a dicidi di bandona politica.

Mucho dia Bikker no tin pa tuma un decision ya cu pa dia 7 di mei proximo, partidonan lo tin cu entrega nan lista di candidatonan na Conseho Electoral y tin dos siman pa su persona tuma un decision riba su futuro politico.

Fuera di Andin Bikker, kende a bandona partido POR, tambe tin indicacion cu su colega di partido POR, Dellanire Maduro, tambe lo bay riba lista di MEP despues di a entrega su retiro como miembro di partido POR.